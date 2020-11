Ciclismo su pista, Europei 2020: i convocati dell’Italia ai raggi X. Nazionale femminile OK, quartetto maschile ridimensionato

Dopo i tre casi di positività al Covid-19 di Filippo Ganna, Michele Scartezzini, e Liam Bertazzo, la Nazionale Italiana maschile ha posticipato la partenza per gli Europei su pista di Plovdiv (Bulgaria) per la giornata di domani, dopo aver fatto un altro giro di tamponi. Sarà dunque un’Italia totalmente ridimensionata quella che battaglierà per i titoli continentali 2020 da mercoledì 11 a domenica 15 novembre. Il tutto con ulteriori e pesanti assenze anche da parte di diverse Nazionali del calibro della Francia, Belgio, Paesi Bassi e Danimarca.

Le ragazze sono già volate in terra bulgara, e nonostante la rinuncia di Letizia Paternoster, Maria Giulia Confalonieri e Marta Cavalli, anche in questa edizione la Nazionale di Dino Salvoldi ha fame di successi. Basta scorrere l’elenco delle convocate per capire i valori in campo a partire dal gruppo delle inseguitrici: Martina Alzini, Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini, Silvia Valsecchi e Rachele Barbieri. Saranno le qualifiche dei quartetti ad aprire la rassegna. Per la prova, il CT ufficializzerà le quattro titolari solo a ridosso della stessa. Alzini e Valsecchi disputeranno anche l’Inseguimento individuale, e Barbieri l’Eliminazione.

Tra le convocate anche Martina Fidanza, plurititolata ai recenti europei pista U23 tra cui l’oro nello Scratch, specialità che la vedrà impegnata anche in questi europei élite. Le pistard azzurre, Miriam Vece, bronzo iridato nei 500 metri, ed Elena Bissolati, saranno poi impegnate nelle prove veloci: la prima nel Keirin, Sprint e 500 TT, la seconda nel Keirin. A disputare l’Omnium olimpico sarà la campionessa europea su strada U23 Elisa Balsamo, impegnata anche nel Madison in coppia con Vittoria Guazzini. La ventenne Silvia Zanardi, anche lei protagonista di un grande europeo di categoria proprio sull’anello di casa a Fiorenzuola, disputerà la Corsa a punti.

Per il settore maschile, pesano molto le ulteriori assenze di Elia Viviani, Davide Plebani e Simone Consonni, ma per l’Inseguimento individuale c’è comunque un giovane dal potenziale enorme come Jonathan Milan, che probabilmente battaglierà anche per il quartetto azzurro. Quest’ultimo è stato totalmente ripensato, dato che ha perso ben tre pezzi, ma ci saranno comunque due punte come Francesco Lamon e Stefano Moro. Nonostante tutto, per l’Inseguimento a squadre, il CT Marco Villa ha convocato in extremis anche i giovani Gidas Umbri del Team Colpack, e Matteo Donegà del Cycling Team Friuli, che supporteranno dunque Lamon e Moro.

Nel giorno di apertura degli europei, si disputerà anche la prova dell’Eliminazione. Salvo cambiamenti, nel rispetto del regolamento, sarà Francesco Lamon, neo tricolore dello scratch ed eliminazione nonché bronzo iridato nell’omnium olimpico nel 2019 e argento ai Giochi Europei 2019, a difendere la maglia azzurra. Il veneto sarà in gara anche nel Madison. Mentre, non ci sarà nessun azzurro al via nelle prove veloci.

Nazionale Donne – CT Dino Salvoldi

Martina ALZINI VALCAR (TRAVEL & SERVICE) – Inseguimento a Squadre e Individuale

Elisa BALSAMO (G.S. FIAMME ORO) – Inseguimento a Squadre, Omnium, Madison

Rachele BARBIERI (G.S. FIAMME ORO) – Inseguimento a Squadre, Eliminazione

Elena BISSOLATI (G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD) – Keirin

Chiara CONSONNI (VALCAR – TRAVEL & SERVICE) – Inseguimento a Squadre

Martina FIDANZA (G.S. FIAMME ORO) – Scratch

Vittoria GUAZZINI (G.S. FIAMME ORO) – Inseguimento a Squadre e Madison

Silvia VALSECCHI (BEPINK) – Inseguimento a Squadre e Individuale

Miriam VECE (VALCAR – TRAVEL & SERVICE) – Keirin, Sprint, 500 TT

Silvia ZANARDI (BEPINK) – Corsa a Punti

Nazionale Uomini – CT Marco Villa

Francesco LAMON (G.S. FIAMME AZZURRE) – KmTT (riserva), Inseguimento a squadre, Scratch (riserva), Omnium (riserva), Madison, Eliminazione

Jonathan MILAN (CYCLING TEAM FRIULI)– KmTT, Inseguimento individuale e a squadre

Stefano MORO (BIESSE ARVEDI ASD) – KmTT, Inseguimento a squadre, Scratch

Matteo DONEGÀ (CYCLING TEAM FRIULI) – Inseguimento a squadre

Gidas UMBRI (TEAM COLPACK BALLAN) – Inseguimento a squadre

