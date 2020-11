Ciclismo su pista, Europei 2020: gli azzurri dell’inseguimento a squadre si arrendono alla Russia, è argento

Arriva la terza medaglia di giornata, il terzo argento in casa Italia agli Europei di ciclismo su pista 2020 in quel di Plovdiv. Sul velodromo bulgaro si sono arresi nella finale per l’oro i ragazzi dell‘inseguimento a squadre maschile: confermata la seconda piazza agguantata l’anno scorso in quel di Apeldoorn.

Una prova non eccezionale quest’ultima per Jonathan Milan, Gidas Umbri, Stefano Moro e Francesco Lamon, che si sono scomposti a metà gara e si sono dovuti arrendere alla Russia, nuova campionessa d’Europa, che è andata addirittura a raggiungere il quartetto tricolore prima della fine. Da sottolineare le tantissime assenze in casa azzurra: nonostante ciò per il piazzamento, con molti nomi nuovi, può essere sicuramente soddisfatto Marco Villa.

Tutto facile per la Svizzera nella finalina per il bronzo con il tempo di 3:55.051, superata la Bielorussia.

