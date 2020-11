Ciclismo: prima il ciclocross, poi Ardenne e classiche fiamminghe per Thomas Pidcock

Un nuovo fenomeno britannico è pronto ad entrare in scena nel World Tour di ciclismo su strada. C’è tanta attesa per l’esordio nel massimo circuito internazionale di Thomas Pidcock: il dominatore dell’ultimo Giro d’Italia under 23 passerà professionista dal 2021 con il Team INEOS Grenadiers e, visto il talento e ciò che ha fatto vedere in questi anni, non possono che essere alte le aspettative.

Prima di pensare alla strada, però, il britannico si dedicherà ad una vecchia passione, quella del ciclocross. Come riportato da Het Nieuwsblad, infatti, nel programma autunnale ed invernale di Pidcock ci sono ben dodici prove della Coppa del Mondo a partire da quella di Tabor del 29 novembre.

Loading...

Loading...

Interessanti verso la prossima primavera le parole del suo suo attuale team manager alla Trinity Racing Kurt Boogaerts sui suoi obiettivi: “Punterà sia alle classiche fiamminghe che a quelle delle Ardenne“.

gianluca.bruno@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo