Ciclismo, Matteo Trentin: “Il 2020 non è stato l’anno che mi aspettavo. 2021 per le classiche”

Non un 2020 da ricordare per Matteo Trentin. Il ciclista italiano ha vissuto un’annata in chiaroscuro, senza riuscire ad ottenere acuti. I suoi migliori risultati sono due terzi posti, ottenuti nella prima tappa della Volta ao Agarve e all’ultima edizione della Gand-Wevelgem; ben poco per un corridore dallo spunto veloce come lui, che ci ha abituato a ben altre prestazioni. Una stagione condizionata sicuramente dal Covid-19, ma anche dalla brutta caduta alla Milano-Sanremo, che ha condizionato la sua preparazione per il Tour de France a cui ha partecipato in qualità di figurante.

Nel 2021 si apre però un nuovo capitolo per lui: il 31enne ha firmato un contratto con la UAE Team Emirates valido per le prossime due stagioni, dopo che il CCC Team pare ad un passo dalla chiusura. In un’intervista al Giornale Trentino, Matteo Trentin si è espresso in merito alla sua stagione, senza utilizzare scusanti: “Non è stata la stagione che mi aspettavo. La pandemia ci ha messo del suo, ma non è una scusante. C’è stata un po’ di sfortuna e in alcune occasioni sono stato io a non essere all’altezza”.

Trentin diventa dunque un uomo della squadra emiratina; sicuramente potrà dare una mano in un Grande Giro a Tadej Pogacar, ma il corridore trentino ha le idee chiare per la sua stagione: “Punterò sulle classiche, parteciperò a un Grand Tour. Poi ci saranno gli Europei di Trento, che cadrebbero in un periodo ideale. Appena prima del campionato del mondo, con cui ho un conto aperto da saldare“.

Foto: Luca Tedeschi/LivePhotoSport