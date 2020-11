Ciclismo, Julian Alaphilippe: “Il Fiandre sarà uno dei miei obiettivi per il 2021. Un giorno, inoltre, mi piacerebbe fare la Roubaix”

Dopo un biennio strepitoso, in cui ha vinto il Mondiale, la Sanremo e ha anche lottato per il successo finale del Tour de France, Julian Alaphilippe vuole porsi nuovo obiettivi. Il fuoriclasse transalpino, già in questo 2020, ha lottato per il successo al Giro delle Fiandre, ove era in testa insieme a van der Poel e Van Aert, prima di scontrarsi con una moto. Nel futuro, inoltre, Julian pensa anche di mettere nel mirino l’altra grande classica delle pietre: la Parigi-Roubaix.



Alaphilippe ha parlato dei suoi obiettivi del 2021 e di quelli futuri a Eurosport France. Queste le sue parole: “L’anno prossimo penso che farò un blocco con tutte le classiche di primavera, anche se ancora non abbiamo preso una decisione definitiva. Sicuramente nel mio programma ci sarà il Giro delle Fiandre. La Ronde è una gara che mi piace e voglio davvero riuscire a vincerla. Per quanto riguarda la Roubaix, invece, prima o poi la proverò, ma non è detto che lo faccia già nel 2021. Per ciò che concerne il Tour de France e le Olimpiadi, invece, ci penseremo più avanti. Quest’ultime potrebbero presentare un percorso adatto alle mie caratteristiche, ma ancora non l’ho studiato bene“.

luca.saugo@oasport.it

Foto: Lapresse