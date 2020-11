Ciclismo, tris di ingaggi per il Team Qhubeka ASSOS: arrivano Simon Clarke, Dimitri Claeys e Kilian Frankiny

Simon Clarke, Dimitri Claeys e Kilian Frankiny potenziano la corazzata del Team Qhubeka ASSOS per la stagione 2021. Dopo il salvataggio in extremis della squadra sudafricana con l’arrivo dello sponsor ASSOS, e la conferma della prosecuzione contrattuale del campione italiano ed europeo Giacomo Nizzolo, la formazione sta continuando a costruire giorno dopo giorno il suo roster per la prossima annata, per una rosa che si fa sempre più interessante.

L’australiano Simon Clarke porterà un’eccellente leadership in squadra, contribuendo nel fissare gli obiettivi del Team Qhubeka ASSOS per il 2021. Il 34enne di Melbourne ha un palmares davvero interessante, ed è un corridore con eccellenti capacità da capitano, ma anche un uomo in grado di giocarsi le proprie opportunità di successo lanciandosi all’attacco. Due volte vincitore di tappa alla Vuelta a España, Simon ha vinto anche l’Herald Sun Tour nel 2014, e quest’anno ha conquistato una vittoria impressionante al Royal Bernard Drome Classic, per poi ottenere due piazzamenti tra i primi cinque al Giro d’Italia. Si unisce al team per cercare di costruire ulteriori successi nel 2021.

Il belga Dimitri Claeys invece, cercherà di operare in squadra come corridore di punta per le classiche del Team Qhubeka ASSOS. Il talentuoso 33enne di Gand infatti, poco più di un mese fa si è reso protagonista di un impressionante sesto posto al Giro delle Fiandre, e contribuirà in maniera fondamentale in un gruppo di corridori comprendente su tutti Giacomo Nizzolo e Max Walscheid, per i grandi obiettivi del prossimo anno.

In conclusione, ecco il portentoso corridore svizzero Kilian Frankiny, che ha affrontato un 2020 in gran spolvero, dove è riuscito a raggiungere due piazzamenti di tappa tra i primi cinque al Giro d’Italia. Il 26enne elvetico di Reckingen ha eccellenti capacità da scalatore e cercherà di fare il passo successivo nella sua carriera, correndo anche in favore delle possibili aspirazioni di classifica generale nelle gare più importanti.

