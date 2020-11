Ciclismo, l’UCI soddisfatta di aver completato la stagione nonostante l’emergenza sanitaria

Indubbiamente una stagione diversa dal solito quella vissuta dai corridori quella che si è conclusa con la Vuelta a España 2020 e la vittoria dello sloveno Primoz Roglic. Nonostante le mille difficoltà e un calendario fitto di impegni nel quale i ciclisti sono stati costretti a sobbarcarsi le tre grandi corse a tappe in brevissimo tempo, dovendo fare chiaramente delle scelte. Alla fine della fiera, solo Parigi-Roubaix e Amstel Gold Race maschile e femminile sono state cancellate e questo nel bilancio tracciato dall’UCI è sicuramente un dato di non poco conto.

L’Unione Ciclistica Internazionale, infatti, facendo il punto della situazione ha rimarcato come, nonostante le restrizioni dovute al Covid-19, ci sono stati 21 eventi e 121 giornate di corse su strada. Sono stati, in totale, 54 i casi positivi, di cui la metà riguardanti gli atleti, su 13.850 tamponi effettuati. In totale, come riportato dall’Ansa, in tutte le discipline di ciclismo (strada, pista, moutain bike e compresi i Mondiali, maschile e femminile), ci sono stati 63 casi covid positivi (ma solo 29 riguardanti gli atleti) su 18.650 tamponi.

Loading...

Loading...

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse