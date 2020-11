Ciclismo, Ranking UCI: Primoz Roglic numero 1 a fine anno! Italia quarta, Francia miglior Nazione. Ulissi 8°, Nibali 25°

La stagione 2020 di ciclismo si è ufficialmente conclusa e abbiamo così il ranking UCI definitivo, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Primoz Roglic conquista il prestigioso e ambito numero 1 al termine dell’annata agonistica, impresa che gli era già riuscita nel 2019. Lo sloveno, vincitore della Vuelta di Spagna e della Liegi-Bastogne-Liegi, nonché secondo al Tour de France, si impone con 4.237 punti e un margine di quasi 1200 punti nei confronti del connazionale Tadej Pogacar, conquistatore della Grande Boucle grazie a quella spettacolare cronometro conclusiva in cui riuscì a rimontare sullo stesso Roglic. A completare il podio è il belga Wout van Aert, meraviglioso vincitore alle Strade Bianche e alla Milano-Sanremo, nonché secondo al Giro delle Fiandre alle spalle dell’olandese Mathieu van der Poel, quarto nel ranking.

Quinto posto per il danese Jakob Fuglsang (primo al Giro di Lombardia), sesto il francese Julian Alaphilippe (Campione del Mondo), settimo l’australiano Richie Porte (terzo al Tour de France). Il migliore italiano è Diego Ulissi, ottavo grazie anche a due successi di tappa al Giro d’Italia. Entrano in top-10 il francese Arnaud Demare e lo svizzero March Hirschi, mentre l’ecuadoriano Richard Carapaz (secondo alla Vuelta) chiude all’undicesimo posto davanti al russo Aleksandr Vlasov e al portoghese Joao Almeida (a lungo in maglia rosa).

L’Italia chiude al quarto posto nel Ranking per Nazioni con 7375 punti all’attivo: nessun italiano in top-5 nei tre Grandi Giri, nessun azzurro vincente nelle Classiche Monumento, Filippo Ganna Campione del Mondo a cronometro e Giacomo Nizzolo Campione d’Europa in linea. Il Bel Paese resta ai piedi del podio, su cui svetta la Francia con 9542,83 punti: il sigillo iridato di Julian Alaphilippe e alcune vittorie di tappa bastano ai transalpini per battere la Slovenia (8824), a cui non sono sufficienti le vittorie di Pogacar e Roglic tra Tour e Vuelta. Terzo il Belgio (8530) dello scatenato van Aert.

Il migliore italiano è il già citato Diego Ulissi (ottavo), Giacomo Nizzolo è 24mo (pesa il sigillo continentale), Vincenzo Nibali è 25mo (settimo al Giro d’Italia), Filippo Ganna è 28mo (iridato contro il tempo e vincitore di quattro tappe al Giro d’Italia). Tra i migliori 100 anche Matteo Trentin, Alberto Bettiol, Giulio Ciccone, Andrea Vendrame, Andrea Pasqualon, Fausto Masnada, Davide Ballerini, Damiano Caruso, Davide Formolo. Di seguito i ranking UCI aggiornati al 10 novembre, ovvero alla fine della stagione ciclistica: da qui a Capodanno non ci saranno più corse su strada. Questo è il ranking definitivo del 2020, l’appuntamento riprenderà a gennaio 2021 con le prime corse del nuovo anno.

RANKING UCI (aggiornati al 10 novembre 2020):

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10):

1. Francia 9542,83

2. Slovenia 8824

3. Belgio 8530

4. Italia 7375

5. Australia 6468

6. Paesi Bassi 6249

7. Danimarca 5423

8. Gran Bretagna 5299,16

9. Germania 5242,83

10. Spagna 4992

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10):

1. Primoz Roglic (Slovenia) 4237

2. Tadej Pogacar (Slovenia) 3055

3. Wout van Aert (Belgio) 2700

4. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 2040

5. Jakob Fuglsang (Danimarca) 1961

6. Julian Alaphilippe (Francia) 1795,83

7. Richie Porte (Australia) 1733

8. Diego Ulissi (Italia) 1671

9. Arnaud Demare (Francia) 1550

10. Marc Hirschi (Svizzera) 1430

RANKING UCI ITALIANI (TOP-250):

8. Diego Ulissi 1671

24. Giacomo Nizzolo 1115

25. Vincenzo Nibali 1114

28. Filippo Ganna 1068

58. Matteo Trentin 651

60. Alberto Bettiol 649

69. Giulio Ciccone 575

74. Andrea Vendrame 532

80. Andrea Pasqualon 500

84. Fausto Masnada 483

90. Davide Ballerini 458

92. Damiano Caruso 448

94. Davide Formolo 438

106. Sonny Colbrelli 400

110. Andrea Bagioli 369,33

129. Jacopo Mosca 325

141. Diego Rosa 288

152. Lorenzo Rota 266

158. Matteo Moschetti 255

161. Elia Viviani 254

164. Danilo Celano 248

166. Niccolò Bonifazio 242

172. Alessandro Fedeli 224

191. Fabio Felline 197

198. Alessandro De Marchi 195

201. Luca Wackermann 192

202. Alessandro Covi 192

207. Gianluca Brambilla 187

209. Luca Mozzato 186

222. Nicola Conci 174

228. Domenico Pozzovivo 170

229. Giovanni Visconti 168

235. Kristian Sbaragli 163

250. Marco Tizza 151

