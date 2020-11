Ciclismo, Lorenzo Rota approda nel World Tour! Il bergamasco ha firmato per la Circus-Wanty Gobert

Passaggio nel World Tour per il 25enne bergamasco Lorenzo Rota, che dopo quattro annate in Bardiani-CSF, e una in Vini Zabù-KTM, ha firmato per due stagioni con la Circus-Wanty Gobert. Rota è il terzo corridore italiano che seguirà la formazione belga nella prossima annata. L’orobico ha ottenuto ottimi risultati, soprattutto sul suolo italiano. Lo scorso anno è arrivato 4° alla Coppa Agostoni, 5° al Trofeo Laigueglia e 6° al Faun-Ardèche Classic quest’anno, e ha anche ben figurato anche nelle Classiche Monumento come Il Lombardia e la Milano-Sanremo.

“Mi sento onorato di far parte di questa grande squadra il prossimo anno – ha affermato Rota nel comunicato stampa – Sono cresciuto quest’anno, sia mentalmente che fisicamente. Mi sento pronto per il prossimo passo. Sono molto grato per l’opportunità all’interno di Circus-Wanty Gobert. Questa prima esperienza in un team straniero è un sogno che si avvera. Inoltre, è stata una sorpresa inaspettata quando ho saputo che il team aveva in programma di passare nel World Tour. Negli anni precedenti ho scoperto l’Amstel Gold Race e il Brabantse Pijl. Queste sono gare che amo molto, non vedo l’ora di scoprire altre classiche e di dare il meglio di me stesso per la squadra!”.

Hilaire Van der Schueren, direttore sportivo della Circus-Wanty Gobert ha dichiarato: “Cerchiamo sempre giovani scalatori. Dopo la sua bella stagione, e per quanto riguarda la sua giovane età e progressione, abbiamo iniziato a seguire Lorenzo Rota. Volevamo più corridori con il suo profilo nella nostra squadra. Secondo me ha scelto il momento giusto per trasferirsi nella nostra struttura, perché può seguirci al World Tour. Il ciclista italiano ha il livello per farlo. Sarà un elemento importante per le gare difficili”.

Foto: Rens Piccavet / Shutterstock.com