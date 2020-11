Ciclismo, il giovane danese Jakob Egholm chiude il roster 2021 della Trek-Segafredo. Presenti 8 azzurri

L’ex campione del mondo Juniores di Doha 2016 Jakob Egholm ha firmato un contratto annuale con la Trek-Segafredo, che con l’ingaggio del giovane e talentuoso danese ha chiuso così la sua campagna acquisti per la stagione 2021. La formazione statunitense ha ufficializzato 29 corridori di 12 nazionalità diverse, di cui otto azzurri: Vincenzo Nibali, Antonio Nibali, Gianluca Brambilla, Jacopo Mosca, Giulio Ciccone, Matteo Moschetti, Nicola Conci, e Antonio Tiberi.

Egholm ha trascorso gli ultimi due anni con Hagens Berman Axeon, il promettente vivaio Under 23 gestito da Axel Merckx. Sebbene non sia stato in grado di gareggiare molto in quest’annata colpita dalla pandemia, Egholm ha comunque beneficiato dello stretto contatto con i team WorldTour nelle gare europee di queste ultime due stagioni. Il 22enne danese supporterà i leader di Trek-Segafredo, come il connazionale Mads Pedersen, e contestualmente svilupperà le sue qualità e acquisirà esperienza correndo tra i grandi del professionismo. L’arrivo di Egholm segna così l’ingresso del quinto corridore danese nel roster della squadra a stelle e strisce.

“Sono così entusiasta di entrare a far parte di questa squadra. Onestamente è un sogno d’infanzia che diventa realtà. Non riesco ancora a crederci, ma sono davvero felice di far parte del team dal 1° gennaio. Spero di poter fare bene in questa squadra e non vedo l’ora di mostrare il mio potenziale. Farò del mio meglio per essere un buon compagno di team e aiutare la formazione a ottenere grandi vittorie – ha affermato il danese – Penso che le classiche dovrebbero essere adatte a me, ma sono davvero aperto a imparare e crescere all’interno di questa squadra. Mi sento ancora un ragazzo giovane e inesperto e non so esattamente quali siano le mie capacità. Mi unisco a un gruppo danese in crescita all’interno di Trek-Segafredo; ci sono dei ragazzi fantastici, e mi trovo già molto bene con loro. Sarà davvero bello avere un’impronta danese in questa squadra e penso che possiamo fare delle cose entusiasmanti insieme “.

Luca Guercilena, Direttore Generale: “Guardando ai giovani corridori, Jakob è un ex Campione del Mondo Juniores e può sicuramente aggiungere valore alla squadra. Crediamo che con noi possa crescere per essere un atleta importante per il futuro. Ha dimostrato di essere un buon uomo di squadra e questo sarà il suo ruolo l’anno prossimo. Non vediamo l’ora che arrivi il 2021 per migliorare quanto abbiamo ottenuto nel 2020. Per i grandi giri avremo Nibali, Mollema e Ciccone, che, dopo una stagione difficile, saranno pronti a combattere di nuovo per grandi risultati. Quindi, ci concentreremo sul gruppo di giovani corridori a cui faremo fare un altro passo verso il successo”. Di seguito l’organico completo della Trek-Segafredo per il 2021.

2021 Trek-Segafredo

Julien Bernard (Francia)

Gianluca Brambilla (Italia)

Giulio Ciccone (Italia)

Nicola Conci (Italia)

Koen de Kort (Paesi Bassi)

Niklas Eg (Danimarca)

Jakob Egholm (Danimarca)

Kenny Elissonde (Francia)

Amanuel Ghebreigzabhier (Eritrea)

Alexander Kamp (Danimarca)

Alex Kirsch (Lussemburgo)

Emīls Liepiņš (Lettonia)

Juan Pedro López (Spagna)

Bauke Mollema (Paesi Bassi)

Jacopo Mosca (Italia)

Matteo Moschetti (Italia)

Ryan Mullen (Irlanda)

Vincenzo Nibali (Italia)

Antonio Nibali (Italia)

Mads Pedersen (Danimarca)

Charlie Quarterman (Gran Bretagna)

Kiel Reijnen (Stati Uniti)

Michel Ries (Lussemburgo)

Quinn Simmons (Stati Uniti)

Mattias Skjelmose Jensen (Danimarca)

Toms Skujiņš (Lettonia)

Jasper Stuyven (Belgio)

Edward Theuns (Belgio)

Antonio Tiberi (Italia)

