Ciclismo, Alex Dowsett deve rinunciare al tentativo di Record dell’Ora: britannico positivo a Covid-19

Alex Dowsett ha dovuto rinunciare all’ormai imminente tentativo di Record dell’Ora. Il ciclista della Israel Start-Up Nation aveva programmato l’assalto al primato nella giornata di sabato 12 dicembre, ma il britannico non si potrà presentare al Velodromo. Il 32enne è infatti risultato positivo al Covid-19, vedendosi così costretto a rinviare il suo tentativo.

Alex Dowsett aveva stabilito il Record dell’Ora il 2 maggio 2015 a Manchester con 52,937 km. Il primato siglato da questo ragazzo, passato professionista nel 2011 con il Team Sky e poi transitato anche da Movistar e Katusha prima di accasarsi alla formazione israeliana proprio all’inizio di questa stagione, era poi stato battuto dal britannico Bradley Wiggins il 7 giugno 2015 (54,526 km) ed era poi stato ritoccato dal belga Victor Campenaerts il 16 aprile 2019, con l’attuale limite di 55,089 km. Se ne riparlerà dunque nel 2021, quando Alex Dowsett proverà a riprendersi il Record dell’Ora, traguardo particolarmente ambito e che potrebbe essere messo nel mirino anche dal nostro Filippo Ganna.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal 32enne britannico: “Sono davvero deluso che il tentativo non possa andare avanti come previsto, ma la mia salute è la priorità. Vorrei ringraziare tutti, gli organizzatori dell’evento, gli sponsor, il mio team, l’UCI e soprattutto il pubblico per il loro sostegno e non vedo l’ora di attaccare il record nel 2021 con lo stesso intento. Cercheremo di annunciare una data per il 2021 il prima possibile“.

