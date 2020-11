Ciclismo, la Trek-Segafredo annuncia Antonio Tiberi e altri due corridori per il 2021

Terminata la stagione ciclista a livello agonistico, entra nel vivo il mercato per sistemare al meglio le squadre in vista del 2021. Una delle compagini più attrezzate sotto questo punto di vista è sicuramente la Trek-Segafredo che ha annunciato oggi tre nuovi acquisti.

Era già tutto fatto da mesi, oggi l’ufficialità: il prossimo anno ci sarà (dopo qualche mese da stagista) il debutto da professionista di Antonio Tiberi. Gran salto per il corridore azzurro che nel 2019 si era imposto nella cronometro dei Mondiali junior nello Yorkshire. Le sue parole: “Ho dedicato la stagione 2020 a prepararmi per il passaggio finale al mondo professionistico, e mi sento decisamente pronto. La prima gara dell’anno è stata il Trofeo Laigueglia, giusto per capire cosa mi aspettava. Passando dalle gare junior alle i professionisti è stato come uno schiaffo, doloroso ma estremamente utile, da lì ho lavorato per crescere e migliorarmi, grazie anche ai consigli che ho ricevuto dal Team. Il 2021 servirà a fare un ulteriore passo di crescita. Sono ambizioso, ma quest’anno ho capito che per raggiungere l’obiettivo che ho in mente, devo restare con i piedi per terra e imparare. Sono felice di sapere che avrò buoni esempi a cui fare riferimento”.

Con lo squadrone statunitense il prossimo anno ci saranno anche il danese Mattias Skjelmose Jensen e l’eritreo Amanuel Ghebreigzabhier. Il commento di Luca Guercilena, general manager del team: “Siamo felici di accogliere Amanuel, Antonio e Mattias nella famiglia Trek-Segafredo. Dopo aver consolidato il Team con alcuni importanti rinnovi, abbiamo deciso di inserire tre nuovi corridori in grado di darci un valore aggiunto in prospettiva del futuro”.

Foto: Lapresse