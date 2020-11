Ciclismo: il 9 dicembre i Mondiali virtuali. Le startlist e l’elenco dei partecipanti

La stagione del ciclismo su strada è terminata, si torna però a gareggiare a livello virtuale. La piattaforma online Zwift ospiterà infatti, la prima edizione dei Campionati del Mondo UCI eSports. Una manifestazione a livello virtuale, sui rulli, che si disputerà il prossimo mercoledì 9 dicembre con un percorso che misurerà circa 50 chilometri. In contemporanea si svolgeranno sia la gara femminile che quella maschile.

Presenti anche cinque italiani: Martina Alzini, Francesco Lamon, Michele Scartezzini, Alberto Bettiol e Domenico Pozzovivo. Tanti i nomi di rilievo: Victor Campenaerts, Rigoberto Uran, Tom Pidcock, Anna van der Breggen e Annemiek van Vleuten. Andiamo a scoprire le startlist complete:

Loading...

Loading...

Startlist maschile

Australia: William Clarke, Jack Haig, Benjamin Hill, Freddy Ovett, Cooper Sayers, Jay Vine, Nicholas White

Austria: Felix Ritzinger, Moran Vermeulen

Belgio: Victor Campenaerts, Eli Iserbyt, Maximilien Picoux, Jens Schuermans, Lennert Teugels, Julien Van den Brande, Harm Vanhoucke, Lionel Vujasin

Canada: Jordan Cheyne, Charles-Etienne Chrétien, Pier-André Coté, Matteo Dal-Cin, Lionel Sanders

Colombia: Esteban Chaves, Rigoberto Uran

Danimarca: Anders Foldager, Frederik Muff, Nicklas Pedersen, Michael Valgren Hundahl

Francia: Jordan Sarrou

Gran Bretagna: Edward Clancy, Tom Pidcock, Robert Scott, Maximilian Stedman, Andrew Tennant

Germania: Lucas Carstensen, Miguel Heidemann, Jonas Koch, Jason Osborne, Jonas Rapp

Giappone: Fumiyuki Beppu, Nariyuki Masuda

Irlanda: Christopher McGlinchey

Italia: Alberto Bettiol, Francesco Lamon, Domenico Pozzovivo, Michele Scartezzini

Norvegia: Edvald Boasson Hagen, Jonas Iversby Hvideberg, Vidar Mehl

Nuova Zelanda: Ollie Jones

Polonia: Paweł Bernas, Marceli Boguslawski, Michał Kamiński, Wojciech Pszczolarski, Adam Stachowiak, Patryk Stosz

Portogallo: Jorge Magalhães, Miguel Leite Salgueiro

Spagna: Carlos Barbero Cuesta, Victor De La Parte Gonzalez, Ivan Garcia Cortina, Juan Pedro Lopez Perez, Luis Angel Mate Mardones

Sudafrica: Ryan Gibbons, Daryl Impey

Svezia: Olof Åström, Samuel Brännlund, Johan Norén

Svizzera: Lars Forster

USA: Holden Comeau, Lawson Craddock, Brian Hodges, Jadon Jaeger, Ryan Larson, Tanner Ward, Tyler Williams, Cory Williams

Startlist femminile

Australia: Justine Barrow, Sarah Gigante, Jessica Pratt, Bre Vine, Vicktoria Whitelaw, Bree Wilson

Belgio: Mieke Docx

Canada: Olivia Baril, Angela Naeth, Georgia Simmerling

Colombia: Natalia Franco

Danimarca: Marie-Louise Hartz, Annika Langvad, Fie Østerby

Francia: Marie Le Net

Gran Bretagna: Elinor Barker, Megan Barker, Louise Bates, Danielle Christmas, Anna Henderson, Jenny Holl, Sarah Storey

Germania: Franziska Brausse, Lisa Brennauer, Tanja Erath, Hannah Ludwig, Christa Riffel, Finja Smekal

Giappone: Shoko Kashiki, Eri Yonamine

Italia: Martina Alzini

Norvegia: Kristin Falck, Borghild Løvset

Nuova Zelanda: Ella Harris

Paesi Bassi: Anna van der Breggen, Annemiek Van Vleuten, Kirsten Wild

Polonia: Sonia Cięciel, Magdalena Czusz, Aurela Nerlo

Portogallo: Maria Martins

Spagna: Lourdes Oyarbide Jimenez

Sudafrica: Ashleigh Moolman Pasio

Svezia: Emma Belforth, Marlene Bjärehed, Cecilia Hansen

USA: Krista Doebel-Hickok, Kristen Faulkner, Jacqueline Godbe, Kristen Kulchinsky, Laura Matsen-Ko, Courtney Nelson, Shayna Powless, Lauren Stephens, Christie Tracy

gianluca.bruno@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo