Ciclismo, Filippo Ganna positivo al Covid-19. Niente Europei su pista per lui

Una brutta notizia riguarda il ciclismo italiano: Filippo Ganna è risultato positivo in serata al Covid-19 e quindi non potrà disputare gli Europei su pista, previsti a Plovdiv, in Bulgaria, dall’11 al 15 novembre.

Ganna, protagonista assoluto nel Giro d’Italia 2020 con tre vittorie a cronometro e quattro successi in totale nelle singole tappe, ha lasciato in anticipo il ritiro di Montichiari perché aveva accusato un po’ di mal di testa, nausea e qualche brivido, come rivela La Gazzetta dello Sport. Un tampone che quindi ha dato esito positivo e purtroppo costa l’esclusione al corridore del Bel Paese.

Una notizia confermata in tarda serata anche dalla Federciclismo. Ganna, quindi, è in isolamento presso il proprio domicilio, mentre tutti gli altri atleti sono risultati negativi, come riferisce la Federazione. Ulteriori controlli saranno svolti nei prossimi giorni, a ridosso dell’inizio dell’avventura continentale per evitare qualunque problema.

Foto: LaPresse