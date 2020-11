Ciclismo, Filippo Ganna: “Nel 2021 farò il Giro d’Italia per preparare le Olimpiadi. E se ci fosse lo Zoncolan…”

Il Giro d’Italia 2020 è andato in archivio ormai e indubbiamente tra i personaggi della Corsa Rosa c’è Filippo Ganna. Nell’ultima recita a Milano, lo scoccare delle lancette è coinciso ancora una volta con il trionfo del corridore del Team INEOS Grenadiers. Lo squadrone britannico ha potuto festeggiare il successo nella classifica generale di Tao Geoghegan Hart, che ha ribaltato la situazione in modo incredibile con un’ultima settimana da sogno, e del ciclista piemontese che ha realizzato la sua tripletta nelle prove contro il tempo di questo Giro, totalizzando quattro vittorie.

Una condotta semplicemente devastante quella di Ganna, campione del mondo in carica di questa specialità: 54.556 km/h la media per percorrere i 15,7 chilometri in 17’16”. E ora l’appetito vien mangiando e sul futuro di questo atleta le ipotesi sono molte. Ora però Filippo è costretto a pensare ad altro: la positività al Covid-19 ha frenato il suo incedere, dovendo rinunciare agli Europei di ciclismo su pista che però hanno sorriso all’Italia, con tante medaglie e riscontri significativi. “Sono ancora bloccato a causa della positività a questo virus, ma sto bene“, ha raccontato al Messaggero Veneto.

Loading...

Loading...

“E’ stata una stagione clamorosa: Mondiale a crono, debutto al Giro, maglia rosa indossata, quattro tappe vinte nella Corsa Rosa. Nel 2021 se ci fosse lo Zoncolan sarà molto dura e magari la piazzeranno nell’ultima settimana. Ma lì non ha vinto nel 2014 un cronoman come Rogers? Comunque ci sarò per arrivare in condizione alle Olimpiadi“, ha aggiunto. Il target a Cinque Cerchi, dunque, è in cima alla lista delle priorità e il corridore nostrano ha tutto per fare grandi cose coi suoi compagni della pista.

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse