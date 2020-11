Ciclismo, Fabio Jakobsen torna in bici! “Ringrazio tutti i medici”

Fabio Jakobsen è salito nuovamente sulla bicicletta dopo il terribile incidente occorsogli al Giro di Polonia lo scorso 5 settembre e lo ha comunicato con un post su Instagram. Il ciclista dei Paesi Bassi inizierà pian piano ad allenarsi per poi sottoporsi a gennaio ad un nuovo intervento.

L’alfiere della Deceuninck – Quick-Step dopo l’incidente era rimasto in coma per alcuni giorni ed era poi stato sottoposto a diverse operazioni per tornare a camminare. La speranza è quella di vedere Fabio Jakobsen in corsa nel 2021, anche se al momento non ci sono certezze sul suo rientro in gruppo.

Così il neerlandese: “Di nuovo in sella insieme a Delore Stougje sulla nostra nuova Specialized Tarmac SL7! Finora è stata una bella giornata. Con questo post vorrei ringraziare tutti i medici specialisti che mi hanno aiutato nel lungo cammino. Lo stesso vale per la Deceuninck – Quick-Step e per tutti gli sponsor del mio team per il supporto nel mio processo di riabilitazione. Non vedo l’ora di fare il mio prossimo intervento chirurgico a gennaio. Nel frattempo ricomincerò ad allenarmi lentamente“.

IL POST DI FABIO JAKOBSEN SU INSTAGRAM

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Jakobsen (@fabiojakobsen)

