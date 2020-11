Ciclismo, Fabio Aru vicino al Team Qhubeka Assos

Questa potrebbe essere una settimana decisiva per il futuro di Fabio Aru. Il ciclista sardo va a caccia del riscatto dopo una stagione molto complicata. Conclusa l’avventura, senza grandi soddisfazioni, con l’UAE Team Emirates ora si lavora per trovare la giusta sistemazione.

Secondo quanto riportato da Tuttobiciweb, per Fabio Aru si aprono le porta del Team Qhubeka Assos, la formazione nella quale militano anche Giacomo Nizzolo e Domenico Pozzovivo che ha preso l’eredità della NTT. Una sfida stimolante per il sardo in vista di quea che deve essere la stagione del rilancio.

Loading...

Loading...

A volere fortemente Aru ci sarebbe il nuovo sponsor del team sudafricano, la Assos, società svizzera leader nell’abbigliamo per il ciclismo, con la spinta di Luca Paolini che collabora ormai da anni con l’azienda elvetica. Una possibilità che lo scalatore sardo non può e non deve sprecare.

salvatore.serio@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse