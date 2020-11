Ciclismo, Arnaud Demare: “Il prossimo anno punto a partecipare al Tour de France”

Arnaud Demare è stato il mattatore dell’ultima edizione del Giro d’Italia. Il velocista francese è stato il dominatore delle volate con quattro successi di tappa e la maglia ciclamino conquistata con ampio margine di vantaggio sugli avversari. Una stagione, per quanto anomala, molto positiva per il ciclista della Groupama FDJ che complessivamente ha raccolto 14 successi.

Guardando all’anno che verrà il francese, in un’intervista concessa a Cyclismactu, ha mostrato di avere le idee molto chiare: “Impossibile al momento fare programmi precisi ma credo che il prossimo anno per me sia importante disputare il Tour. Vedremo di prepararlo nel migliore dei modi. La convivenza con Pinot e Gaudu nella stessa squadra? Non credo che sia un problema, basta vedere come sono andati quest’anno Kristoff e Pogacar oppure Van Aert e Roglic in questa edizione della Grande Boucle“.

Dopo aver incantato al Giro d’Italia, quindi, Demare punte nuovamente al Tour de France con l’obiettivo di far gioire i tifosi francesi attraverso le sue incredibili volate.

Foto: Lapresse