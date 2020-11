Ciclismo, Dylan Groenewegen torna ad allenarsi dopo l’incidente al Giro di Polonia

Il neerlandese Dylan Groenewegen, negli ultimi giorni, è tornato a pedalare per la prima volta da quando, nella frazione inaugurale del Giro di Polonia che si è tenuto in agosto, ha causato la bruttissima caduta di cui è stato vittima il connazionale Fabio Jakobsen. Il velocista della Jumbo-Visma, dopo l’incidente, è stato temporaneamente sospeso dalla sua squadra e dovrebbe riprendere a gareggiare nel 2021.

Ad ogni modo, per sapere quando potrà realmente tornare alle competizioni, bisogna prima aspettare il verdetto del comitato disciplinare dell’UCI. L’Unione Ciclistica Internazionale, infatti, non ha ancora deciso se punire o meno lo sprinter per quanto accaduto in Polonia e la Jumbo-Visma, fino a che non si saprà come intende muoversi l’UCI, non permetterà a Groenewegen di riattaccare il numero alla schiena.

Il suo direttore sportivo Merijn Zeeman ha parlato della sua situazione ai microfoni di NOS. Queste le sue parole: “Dylan sta bene, l’incidente che ha causato ha avuto un impatto devastante su di lui, ma ora si sta riprendendo. Ha ricominciato ad allenarsi e sta cercando di riprendersi anche dal punto di vista mentale. Prima deve ritrovare la serenità e, in seguito, decideremo gli obiettivi per il 2021“.

Foto: Valerio Origo