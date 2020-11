Chi è il ciclista più vincente del 2020? Arnaud Demare batte Roglic e Pogacar, Filippo Ganna miglior italiano: la classifica

La stagione 2020 è stata particolarmente tormentata per il ciclismo a causa dell’emergenza sanitaria. Il calendario è stato stravolto, con uno stop di quasi cinque mesi e gli eventi principali condensati tra agosto e inizio novembre. La pandemia ha messo a dura prova tutte le squadre e i ciclisti, anche se si è comunque riusciti a mettere in scena i tre Grandi Giri e quattro Classiche Monumento (è saltata soltanto la Parigi-Roubaix). Chi è stato il ciclista più vincente di quest’annata agonistica? Il francese Arnaud Demare è l’uomo che ha vinto più gare: ben 14 sigilli per l’alfiere della Groupama FDJ.

Il 29enne ha ottenuto quattro trionfi al Giro d’Italia, si è imposto alla Milano-Torino e ai Campionati Nazionali, ha posto due autografi al Giro di Vallonia e ben tre al Tour Poitou-Charentes, oltre a un timbro al Giro del Lussemburgo. Secondo posto per lo sloveno Primoz Roglic, assoluto protagonista con il trionfo alla Vuelta di Spagna (condito da quattro affermazioni di tappa) e alla Liegi-Bastogne-Liegi, oltre al secondo posto in classifica generale al Tour de France. Si fermano al terzo posto lo sloveno Tadej Pogacar (conquistatore della Grande Boucle) e il belga Remco Evenepoel (fermato ad agosto dal bruttissimo incidente al Giro di Lombardia), con 9 vittorie a testa.

Il migliore italiano è Filippo Ganna, al sesto posto della speciale classifica con sette vittorie: Campione del Mondo a cronometro, Campione d’Italia a cronometro, 4 tappe al Giro d’Italia (le tre frazioni contro il tempo e quello a Camigliatello Silano grazie a una fuga da lontano), 1 frazione alla Tirreno-Adriatico (la battalia contro le lancette che ha chiuso la Corsa dei Due Mari). Di seguito la classifica con la top-10 dei ciclisti più vincenti nel 2020.

CLASSIFICA CICLISTI PIÙ VITTORIOSI NEL 2020:

1. Arnaud Demare (Francia) 14

2. Primoz Roglic (Slovenia) 12

3. Tadej Pogacar (Slovenia) 9

3. Remco Evenepoel (Belgio) 9

5. Pascal Ackermann (Germania) 8

6. Filippo Ganna (Italia) 7

6. Caleb Ewan (Australia) 7

6. Sam Bennett (Irlanda) 7

6. Stanislaw Aniolkowski (Polonia) 7

10. Wout van Aert (Belgio) 6

10. Fernando Gaviria (Colombia) 6

10. Olav Kooij (Paesi Bassi) 6

10. Jhonatan Restrepo (Colombia) 6

Foto: Lapresse