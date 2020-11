Chi è il ciclista più ricco del 2020? Il corridore che ha guadagnato più soldi: tutte le cifre. Duello tra Pogacar e Roglic

La stagione 2020 è stata particolarmente tormentata per il ciclismo a causa dell’emergenza sanitaria. Il calendario è stato stravolto, con uno stop di quasi cinque mesi e gli eventi principali condensati tra agosto e inizio novembre. La pandemia ha messo a dura prova tutte le squadre e i ciclisti, anche se si è comunque riusciti a mettere in scena i tre Grandi Giri e quattro Classiche Monumento (è saltata soltanto la Parigi-Roubaix). Chi è stato il ciclista che ha guadagnato più soldi in quest’annata agonistica? Lo sloveno Tadej Pogacar è l’uomo che ha monetizzato di più le sue prestazioni sportive: il vincitore del Tour de France ha monetizzato 599.200 euro grazie al suo sigillo in terra transalpina.

L’alfiere della UAE Emirates è riuscito a salire sul gradino più alto del podio a Parigi grazie alla spettacolare cronometro conclusiva a La Planche des Belles Filles, dove riuscì a sconfiggere in rimonta il connazionale Primoz Roglic. Il trionfo alla Grande Boucle ha assicurato al giovane balcanico una borsa di mezzo milione di euro, a cui si sommano i riconoscimenti per le tre vittorie di tappa e per gli altri risultati ottenuti durante la corsa a tappe più prestigiosa al mondo. Considerando poi i premi in denaro raccolti anche nelle altre gare dell’anno, Tadej Pogacar ha sfondato tranquillamente il muro dei 600.000 euro (non conteggiando i premi di squadra).

Una cifra ragguardevole grazie alla quale ha battuto sul filo del rasoio proprio Primoz Roglic. Il secondo posto al Tour de France, condito da alcuni risultati di contorno, ha assicurato circa 250.000 euro all’alfiere della Jumbo-Visma, a cui si aggiungono i 234.060 euro raccolti per il trionfo alla Vuelta di Spagna (di cui 150.000 per la maglia rossa e 44.000 euro per le quattro vittorie di tappe) e i 20.000 euro per il sigillo alla Liegi-Bastogne-Liegi. Sommando il tutto, e aggiungendoci altre somme in denaro raccolte in altri appuntamenti, Primoz Roglic viaggia tra i 520.000 e i 550.000 euro. Stiamo parlando di premi in denaro per risultati sportivi, dunque non degli stipendi che i ciclisti ricevono regolarmente dalle proprie squadre. Va precisato che i premi di gara vanno sempre divisi insieme ai compagni di squadra e allo staff in base a regole decide dai piani alti di ogni singola formazione.

Foto: Lapresse