Champions League volley: Novara vince al tie-break contro Chemik Police e vola solitaria in vetta al girone

Si è chiusa con la terza vittoria di Novara la tre giorni dedicata alla Champions League di volley femminile. Le piemontesi hanno battuto col punteggio di 3-2 (27-25 25-22 21-25 21-25 15-6) le polacche del Chemik Police volando in solitaria in vetta al Gruppo E. E’ stata una partita dai due volti con le piemontesi che hanno dominato i primi due set prima di farsi riprendere dalla squadra allenata dai Ferhat Akbas. Top scorer di serata Jovana Brakocevic capace di mettere a segno ben 24 punti, la migliore in casa Novara è stata Malwina Smarzek con 22 punti a referto.

Novara parte forte sfruttando un grande ace di Hancock si porta immediatamente sul 3-0. La reazione della squadra ospite non tarda ad arrivare e grazie all’errore in attacco di Herbots (18) si riporta in parità (6-6). Nella fase centrale del parziale un intenso punto a punto con monster block di Smarzek che vale il 15-15. Al gran muro di Kakolewska risponde Herbots con una spettacolare diagonale stretta (21-21). I due ace consecutivi di Daalderop consentono alle piemontesi di trovare un break che sembra decisivo (24-21). Incredibilmente i colpi vincenti di Brakocevic e Lukasik (20) uniti all’errore di Herbots consentono al Chemik Police di riportarsi in parità 24-24. Dopo il grande punto di Washington (9) arriva l’inatteso errore in attacco di Brakocevic che consegna il primo set a Novara col punteggio di 27-25.

Il secondo set parte sui binari dell’equilibrio con Bosetti (18) che tira a tutto braccio il punto del 4-4. Le polacche alzano le percentuali in difesa e trovano il break con tre punti consecutivi siglati da Kowaleska e Brakocevic (6-9). Novara non molla anzi ritrova il meglio del suo gioco e grazie alle scatenate Herbots, Hancock (5) e Smarzek non solo riacciuffa ma stacca le avversarie (15-10). Sale nuovamente in cattedra Bosetti con un gran attacco in diagonale che vale il 18-12. A questo punto alle ragazze di Stefano Lavarini non resta che controllare, nonostante il convincente tentativo di rimonta del Chemik Police, e chiudere 25-22.

Nel terzo set partono meglio le polacche che volano sul 3-5 grazie al primo tempo di Kowalewska. Novara prova a reagire ma le ragazze del Chemik Police riescono a tenere a distanze le piemontesi con la fast di Wasilewska (14) che vale il 7-10. Nonostante i tentativi di rientrare delle padrone di casa la squadra allenata di Ferhat Akbas non abbassa il livello del proprio gioco e con la bomba Brakocevic si porta sul 13-16. Le ragazze di Lavarini si trovano costrette a forzare il gioco d’attacco con Bosetti che prova a trovare le mani del muro ma sbaglia (17-21). A questo punto alle ospiti non resta che controllare prima di portare a casa il set col punteggio di 21-25.

Anche nel quarto set partono meglio le ragazze di Akbas che sfruttando l’errore di Smarzek si portano 1-4. Novara, però, rientra grazie al mani-out di Bosetti (7-7). Le polacche alzano nuovamente i giri del motore e grazie a Kowalewska e Grajber trovano il break (14-17). Le piemontesi trovano ancora la forza per ritrovare la parità con l’ace di Hancock (17-17). Purtroppo il set delle ragazze di Lavarini finisce praticamente qui con il Chemik Police che dilaga con una scatenata Brakocevic allungando il match al tie-break col 21-25 conclusivo.

L’avvio dell’ultimo parziale inizia con un braccio di ferro molto intenso: al pallonetto di Brakocevic risponde il bolide di Herbots (4-4). Novara nella parte centrale del tie-break accelera e trova lo strappo con il muro di Chirichella (6) e il punto dal servizio di Bonifacio (8-4). Le piemontesi continuano a giocare alla grande e la centrale 26enne nativa di Napoli trova il suo secondo monster block che fissa il punteggio sul 10-4. A questo punto le ragazze di Lavarini possono gestire l’ampio vantaggio vincendo 15-6. Un successo importantissimo per Novara che sale così in vetta al Girone E di Champions League.

