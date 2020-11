Champions League, Ferencvaros-Juventus: Pirlo si affida alla coppia d’attacco composta da Ronaldo e Morata

Dopo il convincente successo in campionato al Juventus si rituffa nell’avventura in Champions League partendo dalla trasferta d Budapest sul campo del Ferencvaros. Per i bianconeri sarà fondamentale portare a casa i tre punti per rinsaldare in maniera quasi già determinante il secondo posto nel Gruppo G.

Andrea Pirlo dovrebbe affidarsi al suo particolarissimo 4-4-2 con Kulusevski e Chiesa sugli esterni che hanno, evidentemente, caratteristiche molto offensive. La coppia d’attacco sarà composta da Ronaldo e Morata con Dybala che dopo le ultime non troppo convincenti prestazioni partirà dalla panchina. Tra i pali ovviamente Szczesny, con la linea difensiva composta da Cuadrado e Frabotta sulle fasce e Bonucci e Danilo al centro. In cabina di regia il brasiliano Arthur affiancato da Rabiot.

Loading...

Loading...

Il Ferencvaros, invece, scenderà in campo come al solito con il 4-3-3 con il trio d’attacco composto da Zubkov, Isael e Tokmac Nguen. Per la Juventus uno dei fattori da tenere in considerazione è quello ambientale visto che la temperatura alla Groupama Arena sarà altissima con il pubblico che potrà entrare allo stadio, seppur con diverse limitazioni, per sostenere i propri beniamini.

La sconfitta all’Allianz Stadium patita per mano del Barcellona ha complicato il percorso che porta alla qualificazione per i bianconeri anche se il pareggio tra gli ungheresi e la Dinamo Kiev ha reso meno amaro il passivo. I bianconeri sono secondo nel girone con 3 punti, davanti i Blaugrana con 6 e a seguire le altre due rivali con 1. In caso di vittoria i ragazzi di Pirlo salirebbero a 6 punti e con una concomitante vittoria del Barcellona, molto più che una possibilità, le due rivali rimarrebbero praticamente ferme e la qualificazione sarebbe già ad un passo.

Tornando alla partita è scontato che la Juventus parta favorita ma deve fare attenzione alle ripartenze del Ferencvaros che ha dimostrato di poter far male. I ragazzi di Rebrov si esaltano quando il pubblico alza i decibel e i bianconeri, quindi, dovranno fare attenzione a rimanere concentrati senza farsi trascinare dal roboante tifo ungherese.

