Quanti soldi può guadagnare Antonio Conte al Napoli? L’ultimo stipendio e le possibili cifre

Il Napoli sta seriamente pensando di sostituire Rudi Garcia. Il tecnico francese non sta mantenendo le aspettative della piazza campione d’Italia, sotto il profilo dei risultati ma soprattutto del gioco, e dunque Aurelio De Laurentiis sta riflettendo sul cambiare allenatore. Al momento l’unico nome per cui però il numero 1 degli azzurri farebbe follie è quello di Antonio Conte.

Il tecnico salentino è fermo dallo scorso marzo, quando ha chiuso il suo rapporto con il Tottenham durato un anno e mezzo, riuscendo a portare gli Spurs in Champions League nel 2021/22 e affrontando parecchie problematiche fisiche la stagione successiva, una tra tutte l’operazione alla cistefellea. In Inghilterra era uno dei ‘paperoni’ della Premier League, con un ingaggio annuale di 17,5 milioni di euro alle spalle dei soli Pep Guardiola e Jurgen Klopp.

Cifre improponibili per un Napoli che, nella storia, non si è mai dedicato a spese folli. Nel caso di accordo Conte dovrebbe tagliarsi sensibilmente l’ingaggio; la sensazione è che, grazie al Decreto Crescita (sfruttabile nonostante l’allenatore abbia tenuto la residenza a Torino nel suo periodo in Gran Bretagna), il Napoli potrebbe spingersi ad offrire fino attorno agli otto milioni di euro a stagione.

Ma intanto si parla del nulla: lo stesso Conte ha scritto con una storia sul suo profilo Instagram ha ribadito la sua ‘volontà di continuare a stare fermo e godermi la famiglia‘. Almeno per il momento, l’ex allenatore dell’Italia non sarà dunque la nuova guida tecnica del Napoli, che dovrà tirarsi fuori dai guai con Rudi Garcia. A meno che De Laurentiis non decida di puntare su altri nomi, come Igor Tudor.

Foto: LaPresse