Calendario Coppa Italia: orari, programma e tv del quarto turno. Partite su Rai2 e RaiSport

Torna in scena la Coppa Italia 2020-2021. La competizione giunta alla settantaquattresima edizione è pronta per il quarto turno, che metterà in scena sfide di grande importanza. Su tutte, ovviamente, il derby di Genova di giovedì 26 novembre alle ore 17.00, quindi non andranno dimenticate altre partite intriganti come Cagliari-Verona (mercoledì 25 novembre alle ore 17.30) in contemporanea con Udinese-Fiorentina e Bologna-Spezia, tutti match tra squadre di Serie A. Si partirà domani, martedì 24 novembre, con la partita tra SPAL e Monza, entrambe protagoniste in Serie B.

IN TV – I match del quarto turno della Coppa Italia 2020-2021 saranno trasmesse dalla Rai, con una diretta su Rai2, il derby di Genova, mentre altre tre saranno visibili su Raisport (227 di Sky e 57 dgt). In streaming si potranno seguire su RaiPlay.

Loading...

Loading...

PROGRAMMA COPPA ITALIA 2020-2021

Martedì 24 novembre

Ore 14.30 SPAL-Monza- diretta su Raisport

Mercoledì 25 novembre

Ore 14.30 Empoli-Brescia

Ore 14.30 Parma-Cosenza – diretta su Raisport

Ore 17.30 Bologna-Spezia

Ore 17.30 Cagliari-Verona

Ore 17.30 Udinese-Fiorentina

Giovedì 26 novembre

Ore 14.00 Torino-Entella- diretta su Raisport

Ore 17.00 Sampdoria-Genoa – diretta su Rai2

alessandro.passanti@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse