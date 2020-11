Calcio, Serie A: a rischio la gara Crotone-Lazio a causa del maltempo

Nelle ultime ore sulla Calabria sta imperversando il cattivo tempo. Le piogge hanno creato danni importanti nella città di Crotone dove oggi, 21 novembre, alle ore 15.00 la squadra di Giovanni Stroppa avrebbe dovuto affrontare la Lazio. Usiamo il condizionale perchè, secondo quanto riportato dal sito di Gazzetta, il match sarebbe a forte rischio.

Gli oltre 200 millimetri d’acqua caduti tra le sette e le otto di questa mattina hanno spinto il sindaco Vincenzo Voce ad invitare i cittadini a rimanere chiusi in casa. Tutti i corsi d’acqua, comprensibilmente, si sono ingrossati a causa delle abbondanti piogge e il rischio di straripamento di alcuni di essi è concreto.

Purtroppo la protezione civile sottolinea che la situazione è destinata a peggiorare tanto che ha diramato l’allerta meteo di colore rosso. In tale contesto è difficile ipotizzare che si possa disputare la partita di Serie A regolarmente. Ovviamente con l’avvicinarsi dell’eventuale fischio di inizio si avranno notizie più dettagliate sulla situazione.

