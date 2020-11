Calcio, Serie A 2020-2021: la Fiorentina esonera Beppe Iachini. Ritorna Cesare Prandelli

La pausa per le nazionali è da sempre momento di grandi ribaltoni su alcune panchine della Serie A ed è quello che è successo in casa Fiorentina. Il Presidente Rocco Commisso ha deciso di esonerare Beppe Iachini e di richiamare a Firenze un tecnico molto amato dai tifosi viola come Cesare Prandelli.

Iachini paga i risultati deludenti di questo avvio di stagione ed una piazza che ormai aveva sfiduciato il tecnico che lo scorso anno aveva portato alla salvezza i toscani. Una decisione presa da Commisso, dopo che nel pomeriggio si erano rincorse le voci addirittura di una riconferma dello stesso Iachini.

Queste le parole del Presidente Commisso: “Prima di tutto voglio ringraziare personalmente Beppe Iachini, allenatore capace e determinato, che, nel momento più difficile della scorsa stagione, ha trascinato e guidato la squadra, col suo lavoro, la sua dedizione e il suo carattere. Purtroppo, gli attuali risultati impongono un cambio di guida tecnica, ma la mia stima e la gratitudine verso l’uomo e il professionista rimangono del tutto immutati. Voglio inoltre dare il mio personale benvenuto a Mister Prandelli. Riteniamo che le sue capacità, la sua storia professionale e la sua umanità, riconosciute e apprezzate da tutto il mondo del calcio, rendano Prandelli la persona più adatta a sedere sulla panchina viola. Ho condiviso la scelta della Dirigenza di puntare su Cesare Prandelli, quale nuovo tecnico, considerandolo il candidato ideale per le sue esperienza e la sua massima motivazione di tornare a lavorare per i nostri colori. Motivazione e decisione che ci aspettiamo di ritrovare in tutti i giocatori e in tutto l’ambiente che lavora intorno alla squadra. Mi auguro che il nuovo allenatore riuscirà a valorizzare e utilizzare al meglio la nostra rosa e, attraverso il gioco e ai futuri risultati che otterremo, a regalare nuove soddisfazioni alla città di Firenze e alla grande Famiglia Viola”.

A Firenze ritorna dunque Cesare Prandelli. Un tecnico che ha lasciato ricordi indelebili nel capoluogo toscano, con importanti traguardi raggiunti sia in Italia sia in Europa. Per l’ex CT dell’Italia è una tappa importante della sua carriera, che cerca di rilanciarsi in viola dopo le ultime deludenti apparizioni. La prima partita di Prandelli sarà in casa contro il Benevento e verrà presentato nella giornata di domani.

Foto: LaPresse