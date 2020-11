Calcio, Serie A 2020-2021: il Parma batte il Genoa con doppietta di Gervinho, 2-2 tra Toro e Samp

Sono i due i posticipi di Serie A 2020-2021 di calcio che si sono svolti oggi. Torino-Sampdoria, il primo, è finito con un 2-2. Ad aprire le marcature, per i padroni di casa, è stato il Gallo Belotti al 25esimo, il quale ha segnato su assist di Singo. I blucerchiati, però, hanno trovato il pareggio al 54esimo con un inserimento vincente di Antonio Candreva su sponda di Quagliarella.

La Samp, sette minuti più tardi, ha addirittura effettuato il sorpasso proprio con Quagliarella che insaccato il pallone in rete, con un destro al volo, su assist dello stesso Candreva. Il Toro, tuttavia, è riuscito a riacciuffare il pari al 76esimo con un incornata di Meite su angolo di Verdi. I padroni di casa hanno attaccato a testa bassa per il resto del match, ma gli ospiti, pur soffrendo, sono riusciti a difendere il risultato.

Nel secondo incontro della serata, invece, il Parma ha espugnato il campo del Genoa con un 1-2 targato Gervinho. L’ivorniano ha portato avanti i suoi già al decimo minuto superando Paleari dopo che Kucka lo aveva mandato in porta. Gervinho, inoltre, ha più volte sfiorato il raddoppio sul finire del primo tempo, prendendo anche una traversa al 45esimo.

Dopo due minuti dall’inizio del secondo tempo, l’ivoriano ha finalmente trovato il goal del 2-0 con un bel destro che si è insaccato alle spalle di Paleari. Al 50esimo, però, il Genoa ha accorciato le distanze con una rete di Shomurodov. Negli ultimi quaranta minuti, che per la verità sono stati quasi cinquanta dato il lunghissimo recupero concesso, i padroni di casa hanno provato a impattare il risultato, ma gli emiliani sono riusciti a difendersi in modo egregio.

Foto: Lapresse