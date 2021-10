Calcio, Serie A 2021-2022: Torino-Sampdoria 3-0. Praet, Singo e Belotti danno la vittoria ai granata

L’undicesima giornata della Serie A 2021-2022 di calcio è proseguita oggi, sabato 30 ottobre, con un altro incontro alle ore 20.45: il Torino ha battuto nell’ultimo match odierno la Sampdoria per 3-0 grazie alle reti di Praet al 17′, di Singo al 52′ e di Belotti al 94′. Granata al decimo posto in classifica a quota 14, liguri in 15ma posizione con 9 punti.

Nel primo tempo a spaccare la partita è Praet al 17′, il quale si fa trovare al posto giusto e segna a porta vuota. Fatica a replicare la Sampdoria, anzi è ancora il Torino a rendersi pericoloso al 40′ con Linetty, la cui conclusione sfiora la traversa. Si va al riposo sull’1-0.

Ad inizio ripresa il Toro chiude i conti: al 52′ Singo sfrutta l’assist di Pobega (ammonito, era diffidato) e sigla il 2-0. La Sampdoria esce definitivamente dal match al 67′ dopo il rosso a Silva. Nel recupero c’è lo spazio per il tris di Belotti: al 91′ il VAR annulla per fuorigioco la rete di Verdi, ma al 94′ per il Gallo è tutto regolare. Finisce 3-0.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A

RISULTATI 11MA GIORNATA

Atalanta-Lazio 2-2

Hellas Verona-Juventus 2-1

Torino-Sampdoria 3-0

CLASSIFICA

Milan 28

Napoli 28

Inter 21

Roma 19

Atalanta* 19

Lazio* 18

Juventus* 15

Hellas Verona* 15

Fiorentina 15

Sassuolo 14

Torino* 14

Bologna 12

Empoli 12

Udinese 11

Sampdoria* 9

Venezia 8

Spezia 8

Genoa 7

Salernitana 7

Cagliari 6

* = una gara in più

Foto: LaPresse