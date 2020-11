Calcio, Serie A 2020-2021: colpaccio del Verona a Bergamo, battuta l’Atalanta 2-0

Seconda sorpresa di questo sabato dedicato agli anticipi per la nona giornata della Serie A di calcio 2020-2021. Dopo il pareggio a Benevento della Juventus, anche a Bergamo viene ribaltato il pronostico: infatti l’Atalanta esce sconfitta in casa per mano del Verona che si impone per 2-0.

Primo tempo nel quale l’equilibrio ha regnato sovrano. L’Atalanta, reduce dalle fatiche di Champions League e dall’impresa di Liverpool, non ha saputo portare il match sui ritmi che gradisce meglio. Il più attivo è stato, al solito, il Papu Gomez che ha provato ad inventare, ma la difesa dell’Hellas non ha lasciato troppi spazi.

Loading...

Loading...

Cambio di passo per la squadra di Juric ad inizio ripresa. Subito Di Carmine e, soprattutto, Veloso hanno sfiorato il vantaggio, con il centrocampista ex Genoa che con un siluro dalla distanza ha centrato la traversa. Al 62′ la svolta: Zaccagni si inserisce al meglio e viene steso da Toloi in area, calcio di rigore realizzato perfettamente da Miguel Veloso. Tanti cambi per Gasperini per provare a ribaltare la situazione, ma all’82’ ancora l’accoppiata Veloso-Zaccagni a fare la differenza: altro inserimento eccezionale per l’azzurro che sigla il 2-0 con un tiro all’angolino.

Atalanta-Verona 0-2

MARCATORI: 62′ rig. Miguel Veloso, 83′ Zaccagni (H)

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini (dal 66′ Sportiello); Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Mojica (dal 78′ Ruggeri); Ilicic (dal 63′ Lammers), Gomezb(dal 78′ Traoré); Zapata (dal 63′ Muriel). Allenatore Gian Piero Gasperini.

HELLAS VERONA (3-4-2-1) Silvestri; Lovato (dal 32′ Danzi, dal 46′ Miguel Veloso), Ceccherini (dal 74′ Favilli), Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ilic (dal 59′ Colley), Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine (dal 59′ Salcedo). Allenatore Ivan Juric.

ARBITRO: Massa di Imperia.

AMMONITI: Gasperini (all. A) per proteste, Toloi, Traoré (A), Ceccherini, Dawidowicz, Miguel Veloso (H).

gianluca.bruno@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse