Calcio, Sara Gama è la prima vicepresidente donna dell’Assocalciatori. Umberto Calcagno succede a Tommasi

Giornata storica per la politica del calcio italiano. Quest’oggi, lunedì 30 novembre 2020, Sara Gama (capitana della Juventus e della Nazionale italiana femminile) è diventata infatti la prima storica vicepresidente donna dell’Associazione calciatori. Il verdetto è arrivato al termine delle elezioni dell’AIC, a Milano, in cui Umberto Calcagno è stato eletto come nuovo presidente al posto di Damiano Tommasi. Oltre a Gama, ci sarà anche Davide Biondini (ex giocatore di Cesena, Cagliari e Sassuolo) in qualità di vicepresidente vicario.

Gianni Grazioni sarà il direttore generale, mentre il consiglio direttivo sarà formato in ordine alfabetico da Francesco Acerbi, Federico Agliardi, Carlo Alessandri, Emil Audero, Giacomo Bindi, Davide Biondini, Leonardo Bonucci, Umberto Calcagno, Michele Cavion, Daniel Ciofani, Angelo D’Angelo, Lorenzo De Silvestri, Gianluigi Donnarumma, Felice Evacuo, Sara Gama, Elia Legati, Rolando Mandragora, Federico Marchetti, Alice Parisi, Marco Parolo, Marco Piccinni, Fabio Pisacane, Alberto Pomini, Andrea Ranocchia e Sergio Romano.

