Calcio, rinviata la Coppa del Mondo per club: si giocherà a febbraio 2021 e non a dicembre 2020

Secondo quanto scritto dall’ANSA, la FIFA ha deciso di rinviare di un paio di mesi, a causa dell’emergenza sanitaria mondiale, la Coppa del Mondo per club 2020 di calcio, che si giocherà in Qatar: la manifestazione infatti non si disputerà a dicembre 2020, ma dall’1 all’11 febbraio 2021.

Al momento, proprio per colpa della pandemia di Coronavirus, non tutti i tornei continentali si sono conclusi e quindi è necessario uno slittamento della competizione: “L’effetto dirompente della pandemia sui campionati continentali per club delle confederazioni che fungono da percorso per l’evento e l’introduzione di rigorosi protocolli per il ritorno in campo ha facilitato la ripresa con successo dei campionati continentali per club, l’ultimo dei quali dovrebbe concludersi entro la fine di gennaio 2021“.

Per l’Europa parteciperà alla Coppa del Mondo per club il Bayern Monaco, che ha vinto la Champions League 2019-2020: i bavaresi partiranno dalle semifinali. Altre competizioni sono state spostate: slittano al 2022 (erano previsti nel 2020) i Mondiali di calcio femminile Under 20 (in Costarica) ed Under 17 (in India).

