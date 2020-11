Calcio, Alberico Evani: “Sappiamo di affrontare una squadra che non regalerà nulla, sebbene ultima in classifica”

A soli tre giorni dalla pesantissima vittoria contro la Polonia, la Nazionale italiana è tornerà in campo domani sera in Bosnia per la sesta ed ultima giornata della Nations League di calcio. L’Italia sarà ancora in formazione fortemente rimaneggiata a causa dei tanti giocatori costretti alla quarantena per via del Covid. Lo stesso Roberto Mancini sarà assente in panchina, sostituito dal vice Alberico Evani, che ha parlato assieme ad Alessandro Florenzi nella consueta conferenza stampa della vigilia. L’Italia è padrona del proprio destino: essendo in vetta al Girone A, in caso di vittoria in Bosnia si qualificherà ed ospiterà la Final Four, probabilmente a Milano e Torino, dal 6 al 10 ottobre 2021. Di seguito le dichiarazioni riportate dal sito federale.

Così Evani: “Sappiamo che la Bosnia è un’ottima squadra, nelle tre partite che abbiamo giocato due le abbiamo vinte e una pareggiata, ma ci ha sempre dato grossi problemi. Dovremo limitare questi rischi; mancherà Dzeko, però ci sono altri giocatori importanti, non è un calciatore che fa una squadra. Noi dovremo essere superiori per vincere la gara. Abbiamo fatto tanti sacrifici, ci siamo costruiti la possibilità di arrivare primi nel girone. Sarebbe brutto non conquistare il primato del girone, ma dovremo guadagnarcelo. Sappiamo di affrontare una squadra che non ti regalerà nulla, sebbene ultima in classifica. Tutti ci tengono a fare bella figura, specie quando affrontano una squadra importante come l’Italia. Dovremo quindi essere molto attenti. Stiamo lavorando insieme da due anni, la crescita è stata importante, ci aspettiamo di farlo ancora molto. Per arrivare al livello delle migliori servono passi in avanti, ma la fiducia in questi ragazzi ci fa ben sperare”.

Prosegue il tecnico: “Stiamo valutando il recupero dei giocatori. Forse qualcosina cambierà, ma non credo molto, rispetto alla formazione di Reggio Emilia. Stiamo valutando anche Florenzi e Belotti, soprattutto loro perché si sono allenati a parte tutta la settimana, hanno dato tutto e sono stati molto utili. Sono motivati e vogliono esserci; se non dovessero esserci particolari problemi saranno della gara. Rischio appagamento? Non credo, abbiamo a che fare non solo con bravi giocatori, ma anche con ottime persone. Sanno valutare tutto questo, sanno che sono finiti i tempi dei complimenti. Nella vita, ma soprattutto nel calcio, quello che hai fatto ieri non conta più. Serve quello che farai domani sera. Noi siamo impegnati a raggiungere questo risultato”.

Conclude Florenzi, con la fascia di capitano al braccio contro la Polonia: “Non sarà una partita semplice, la Bosnia ci ha messo in difficoltà nell’ultima partita col suo gioco. Sarà una battaglia, ma siamo molto carichi e vogliosi di fare un grande risultato. Tutte le partite devono essere affrontate come delle finali, questo è quello che vuole Mancini e che il nostro staff tecnico ci trasmette tutto il giorno. E’ l’impronta che abbiamo”.

Foto: LaPresse