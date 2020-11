Calcio, Nations League 2020-2021: San Marino-Gibilterra 0-0, storico secondo pareggio dei sammarinesi

Un pareggio dalla valenza storica. Lo 0-0 sul campo di gioco di Serravalle è valso alla selezione di San Marino il secondo pari consecutivo nella Lega D di Nations League 2020-2021. Nel confronto con Gibilterra i padroni di casa hanno centrato questo obiettivo, nonostante l’espulsione di Simoncini al 49′.

Dopo lo 0-0 in casa del Liechtenstein, la compagine sammarinese è riuscita a mantenere inviolata la propria porta anche in questa sfida. Un fatto che mai era accaduto in precedenza. “Per me è veramente un sogno… Non riesco a parlare molto… La mia famiglia è felice, anche mia moglie. Ringrazio i miei compagni e lo staff. Speriamo di rimanere molto tempo qui. Dedico questo pareggio a tutto il Paese, che è piccolo ma ha un grande cuore, alla mia famiglia, a mia moglie e a tutti i miei compagni. Chiedo scusa“, le parole emozionate di Dante Rossi nel post partita su RTV San Marino.

Foto: LaPresse