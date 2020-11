Calcio, Nations League 2020-2021: Francia alle Final Four, Portogallo ko. Germania vittoriosa, pari della Spagna

Incontri interessanti andati in scena questa sera per la fase a gironi di Nations League 2020-2021. Nel Gruppo 3 la Francia ha sconfitto in trasferta il Portogallo e ha staccato il biglietto per la Final Four. Una realizzazione di N’Golo Kante ha deciso il match all’Estádio da Luz di Lisbona regalando il pass per la seconda fase ai campioni del mondo. Niente da fare per Cristiano Ronaldo e socì.

Nello stesso raggruppamento, la Svezia è si è imposta per 2-1 contro i vice campioni del mondo della Croazia: una rete dello juventino Kulusevski e il raddoppio di Danielson hanno permesso agli scandinavi di aggiudicarsi il confronto, rendendo inutile l’autorete proprio di Danielson negli ultimi scampoli di match. Nel Gruppo 4 la Germania ha superato 3-1 l’Ucraina alla Red Bull Arena di Lipsia. A passare in vantaggio sono stati gli ospiti con Yaremchuk al 12′. Sané e una doppietta di Werner hanno messo le cose al loro posto.

Loading...

Loading...

Tedeschi in vetta al raggruppamento a precedere di una lunghezza la Spagna, fermata sull’1-1 dalla Svizzera. A Basilea, gli elvetici sono passati in vantaggio con Freuler nel primo tempo. Nella ripresa la Spagna ha sbagliato un rigore con Sergio Ramos al 57′ e un altro penalty all’80’ sempre col difensore del Real Madrid. Al 79′ l’espulsione per doppia ammonizione di Elvedi ha costretto i rossocrociati a concludere la sfida in dieci uomini. A realizzare la rete in casa iberica ci ha pensato Moreno all’89’.

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse