Calcio, Mancini convoca Bastoni, Zaccagni e Gian Marco Ferrari per gli impegni dell’Italia contro Estonia, Polonia e Bosnia

Novità ulteriori in arrivo in vista degli impegni della Nazionale di calcio, colpita come sappiamo dalla positività al Covid-19 del CT Roberto Mancini. In vista del match amichevole contro l’Estonia dell’11 novembre (ore 20.45) e degli incontri di Nations League 2020-2021 contro la Polonia di domenica 15 novembre (ore 20.45) e contro la Bosnia di mercoledì 18 novembre (ore 20.45), il tecnico azzurro deve fare i conti con le defezioni di Angelo Ogbonna, per via di un infortunio subìto sabato con il West Ham, e di Alessio Romagnoli (infortunatosi nel prepartita di Milan-Verona). Per questo sono arrivate le convocazioni di tre calciatori in più nel già folto gruppo tricolore.

Dal ritiro dell’Under21 a Tirrenia arriverà Alessandro Bastoni (seconda chiamata in Nazionale maggiore), lo seguirà Mattia Zaccagni, in grande evidenza con la maglia del Verona e protagonista di un grande match contro i rossoneri a San Siro. Domani sarà parte del gruppo anche Gian Marco Ferrari (4 convocazioni, l’ultima nel marzo 2018, nessuna presenza), insieme ai compagni di squadra del Sassuolo al termine del periodo di isolamento.

ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan)**, Alex Meret (Napoli)**, Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio)*, Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina)*, Leonardo Bonucci (Juventus)**, Davide Calabria (Milan), Domenico Criscito (Genoa)*, Danilo D’Ambrosio (Inter)*, Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Gian Marco Ferrari (Sassuolo)*, Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain)**, Gianluca Mancini (Roma)*, Luca Pellegrini (Genoa)*, Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma)*;

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter)*, Gaetano Castrovilli (Fiorentina)*, Bryan Cristante (Roma)*, Roberto Gagliardini (Inter)*, Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo)*, Lorenzo Pellegrini (Roma)*, Matteo Pessina (Atalanta), Roberto Soriano (Bologna), Sandro Tonali (Milan), Mattia Zaccagni (Verona);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo)*, Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo)*, Federico Chiesa (Juventus)**, Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio)*, Lorenzo Insigne (Napoli)**, MoiseBioty Kean (Paris Saint Germain)**, Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Pietro Pellegri (Monaco);

* risponderanno alla convocazione in accordo e nei tempi concordati con le autorità sanitarie competenti

**sono autorizzati a raggiungere il raduno martedì 10 novembre entro le ore 22

Foto: LaPresse