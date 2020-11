Calcio, la Corte d’appello della FIGC respinge il ricorso della Roma per il caso Diawara. Confermato il 3-0 per il Verona

La Corte d’appello della FIGC ha respinto il ricorso della Roma per il caso Diawara. Viene confermato, dunque, il 3-0 a tavolino per il Verona nel match in cui è avvenuto il misfatto. I giallorossi, infatti, nell’incontro che li vedeva contrapposti agli scaligeri avevano schierato il centrocampista pur non facendo quest’ultimo parte della lista dei venticinque giocatori in rosa.

La Roma aveva presentato ricorso sostenendo la tesi per cui la presenza del giocatore non aveva influito sul risultato del match. La Corte, tuttavia, non ha ritenuto validi gli argomenti portati dalla società giallorossa. La Roma ha comunque ammesso il suo errore. Il sodalizio della capitale, infatti, doveva inserire Diawara in lista poiché questi ha compiuto ventitré anni. Fino ai ventidue anni, invece, i calciatori delle squadre di Serie A possono essere schierati pur non facendo parte dei venticinque dichiarati in rosa.

Foto: Lapresse