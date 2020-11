Calcio, Italia testa di serie nelle qualificazioni ai Mondiali 2022? Obiettivo vicino: cosa serve? Scenari e combinazioni

L’Italia ha sconfitto l’Estonia per 4-0 nell’amichevole andata in scena ieri sera allo Stadio Artemio Franchi di Firenze e ha compiuto un passo importante verso l’obiettivo dichiarato di questa tormentata stagione: essere nelle prime dieci posizioni del ranking FIFA, in modo da essere testa di serie nel sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2022. L’estrazione andrà in scena il prossimo 7 dicembre e l’Italia punta a essere testa di serie, in modo da avere nel proprio girone delle avversarie più abbordabili, evitando quanto successe quattro anni fa, quando gli azzurri furono in seconda fascia e incrociarono la Spagna. L’esito del playoff contro la Svezia è nella memoria di tutti gli appassionati di calcio.

Il traguardo è molto vicino: per essere nella top-10 della classifica internazionale basterà vincere una delle prossime due partite (contro Polonia e Bosnia Erzegovina, incontri di Nations League previsti tra domenica e mercoledì) oppure pareggiare entrambe le partite. Impresa tutt’altro che impossibile, anche perché va considerato che la Svizzera, unica che può estromettere il gruppo di Roberto Mancini dalle prime dieci posizioni, dovrà fare i conti con Spagna e Ucraina e un doppio successo è estremamente complicato.

Loading...

Loading...

Al momento sei teste di serie sono già sicure: Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia. I risultati di ieri hanno permesso a Italia, Danimarca, Germania di compiere un passo molto importante verso il raggiungimento dell’obiettivo. L’ultimo posto dovrebbe essere un discorso tra Olanda, Svizzera e Polonia (orange favoriti). Si formeranno dieci gironi: le dieci vincitrici si qualificheranno ai Mondiali 2022, mentre le dieci seconde classificate e le due migliori formazioni della Nations League disputeranno un doppio turno di playoff per contendersi gli ultimi tre posti a disposizione dell’Europa.

Le qualificazioni alla prossima rassegna iridata si svolgeranno durante il 2021: 3 partite a marzo, 3 incontri a settembre, 2 sfide a ottobre e gli ultimi 2 incroci a novembre. Va però precisato che le quattro finaliste della Nations League saranno inserite in un gruppo da 5 squadre, mentre gli altri sei gironi saranno da sei squadre. L’Italia è in corsa per vincere il proprio raggruppamento, saranno decisive le sfide contro Polonia e Bosnia Erzegovina dei prossimi giorni. L’Italia non dovrà sottovalutare le possibili avversarie, anche se sarà testa di serie: in seconda fascia potrebbe trovare una tra Svizzera, Polonia, Svezia, Russia mentre in terza Islanda, Slovacchia, Norvegia, Ungheria andranno prese con le pinze.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse