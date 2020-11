Pallamano, Supercoppa 2020: il 20 dicembre a Chieti Conversano-Bolzano e Oderzo-Salerno

E’ ancora l’Abruzzo al centro della grande pallamano italiana, con il Pala Santa Filomena di Chieti che il 20 dicembre prossimo ospiterà il Supercoppa Day, dove si assegnerà il primo trofeo della stagione, tanto in campo maschile, quanto in quello femminile, attraverso due partite dallo spettacolo assicurato.

Conversano-Bolzano e Oderzo-Salerno saranno infatti i piatti caldi della giornata, che vedranno di fronte le detentrici della Coppa Italia, e le formazioni in testa alla classifica al momento della sospensione dovuta all’emergenza covid, nella 14a edizione della Supercoppa, in un impianto divenuto ormai “casa” della Federazione Italiana Giuoco Handball, a seguito dell’accordo con il comune teatino per la gestione decennale di quello che sarà il nuovo centro tecnico.

Loading...

Loading...

gianni.lombardi@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIGH