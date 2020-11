Basket, Eurolega 2020-2021: anche Khimki Mosca-Olimpia Milano rinviata

L’Olimpia Milano non giocherà contro il Khimki Mosca domani. L’ufficialità è arrivata pochi minuti fa dall’Eurolega, ma era nei fatti un atto dovuto: la squadra di coach Ettore Messina, infatti, ha numerosi contagiati dal Covid-19 e non può pertanto viaggiare verso la Russia, dove sarebbe stata attesa per il match dell’ottava giornata.

Non sarà questo l’unico match rinviato per il club meneghino: stante anche la misura dell’isolamento fiduciario per dieci giorni, l’odore del rinvio si prospetta anche per il derby con Cantù in campionato e le sfide contro Zalgiris Kaunas e Stella Rossa in Eurolega. Il rischio di spostamento esiste anche per il big match con la Reyer Venezia, a causa delle notizie non confortanti che arrivano dal club orogranata (diversi positivi, tra cui Davide Casarin e Stefano Tonut).

Per il momento quello tra Khimki e Milano è l’unico match rinviato nell’ottava giornata, con le altre otto partite che si disputeranno regolarmente. Fino a questo momento l’Olimpia ha giocato cinque partite, vincendone tre e perdendone due, che poi sono anche le uniche due sconfitte dell’intera stagione da agosto in avanti.

Credit: Ciamillo