Calcio, Italia testa di serie nel sorteggio dei Mondiali. Il pari tra Svizzera e Spagna in Nations League sorride agli azzurri

L’Italia può sorridere in vista del sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Gli azzurri di Roberto Mancini, infatti, saranno tra le compagini teste di serie. La Nazionale, dopo aver sconfitto 4-0 l’Estone nell’amichevole all’Artemio Franchi di Firenze, aveva già compiuto un passo importante verso questo traguardo.

Ebbene, la selezione del Bel Paese rientrerà in questa cerchia il 7 dicembre per effetto del pareggio tra Svizzera e Spagna in Nations League, essendo gli elvetici i rivali diretti per contendere il posto alla squadra di Mancini. E’ chiaro che comunque le partite contro Polonia e Bosnia Erzegovina in programma domani e mercoledì saranno importanti per la qualificazione alla seconda fase della Nazionale in Nations League, nonché per rafforzare lo status nel ranking FIFA della formazione italiana.

Loading...

Loading...

Giova ricordare che le qualificazioni alla prossima rassegna iridata vi saranno nel corso del 2021: 3 partite a marzo, 3 incontri a settembre, 2 sfide a ottobre e gli ultimi 2 incroci a novembre. Va però precisato che le quattro finaliste della Nations League saranno inserite in un gruppo da 5 squadre, mentre gli altri sei gironi saranno da sei squadre. C’è da dire inoltre che, essendo in prima fascia, le insidie al sorteggio non mancheranno, considerando possibili rivali proprio gli svizzeri, Polonia, Svezia, Russia mentre in terza Islanda, Slovacchia, Norvegia, Ungheria andranno prese con le pinze.

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse