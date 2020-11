Calcio, cresce il numero dei positivi al Covid nella Bosnia: dopo Sehic anche Kolasinac è out, ma il match si giocherà

Siamo ormai a poche ore dall’attesissimo match tra Bosnia ed Italia, ultimo impegno della Nations League 2020-2021, ma le notizie che arrivano da Sarajevo non sono certo positive. All’interno della compagine padrona di casa, infatti, si susseguono i casi di positività al Covid-19. Da qualche ora è stato ufficializzato anche quello di Sead Kolasinac terzino sinistro bosniaco e dell’Arsenal.

La notizia, diramata dalla Federazione attraverso il proprio sito ufficiale non lascia dubbi e estromette il giocatore dal match di questa sera alle ore 20.45. “Dopo Ibrahim Šehić, un altro membro della Nazionale di Bosnia ed Erzegovina non potrà giocare questa sera contro l’Italia a causa del coronavirus. Si tratta di Sead Kolašinac che è stato ritestato questa mattina ed è risultato positivo al tampone”.

Esatto, nelle scorse ore era già stata comunicata la positività del portiere Ibrahim Šehić, ma ad ogni modo la partita che deciderà le sorti del Gruppo 1 della Nations League non è a rischio e si giocherà comunque. Secondo le norme UEFA, dopotutto, sono sufficienti 13 giocatori disponibili per poter scendere in campo, ma la Bosnia è davvero falcidiata. Oltre a Kolasinac e Sehic, infatti, la lista degli assenti è davvero nutrita: Haris Hajradinovic, Ajdin Hasic, Armin Hodzic, Samir Zeljkovic, mentre Edin Dzeko (anche l’ultimo tampone ha confermato la positività) e Aldin Turkes erano già noti da tempo e non convocati dal CT Dusan Bajevic.

PROBABILI FORMAZIONI

BOSNIA (4-3-3): Adilovic; Todorovic, Kovacevic, Sanicanin, Nastic; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Hazdic, Gojak. CT Bajevic.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. CT Evani.

Foto: Lapresse