Bosnia-Italia oggi, Nations League 2021: orario, tv, programma, probabili formazioni

Oggi, 18 novembre, alle ore 20.45 la Nazionale italiana di calcio affronterà la Bosnia per l’ultimo match del gruppo 1 della Lega A di Nations League 2020-2021. Gli azzurri vanno a caccia dei tre punti al Grbavica Stadium di Sarajevo nell’ultima giornata della fase a gironi per concludere il proprio percorso in vetta al raggruppamento e staccare il biglietto le Final Four che si terranno nel prossimo mese di ottobre. Qualora gli italiani dovessero tagliare il traguardo per primi, godranno del privilegio anche di disputare la fase finale della rassegna in Italia in base al regolamento. Le semifinali si giocheranno il 6 e 7 ottobre 2021 con la finale e gli spareggi per il terzo posto a seguire il 10 ottobre.

Guardando ai precedenti delle due compagini, la formazione del Bel Paese è in vantaggio con 2 vittorie, 1 pari, 1 ko. I due successi riguardano le partite delle qualificazioni agli Europei 2020, posticipati nel 2021 per la pandemia, nel corso delle quali gli azzurri la spuntarono in rimonta 2-1 a Torino e 3-0 a Zenica. Il pari risale al match d’andata di questa Nations League, mentre l’unica sconfitta è legata proprio a Sarajevo, dove la l’Italia subì nel 1996 un clamoroso ko con la neonata Nazionale bosniaca, poche settimane dopo quella sconfitta Sacchi si dimise da CT e concluse la sua avventura sulla panchina della selezione tricolore.

PROGRAMMA BOSNIA-ITALIA IN TV

Oggi, 18 novembre, alle ore 20.45 la Nazionale italiana di calcio affronterà la Bosnia per l’ultimo match del gruppo 1 della Lega A di Nations League 2020-2021. La diretta tv sarà affidata a Rai1, live streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match. Di seguito la programmazione:

Mercoledì 18 novembre

ore 20.45 Bosnia vs Italia – Nations League 2020-2021 (Gruppo 1)

LE PROBABILI FORMAZIONI

L’undici iniziale dell’Italia dovrebbe essere almeno per 10 undicesimi uguale a quello sceso in campo dal primo minuto contro la Polonia. L’unica variabile dovrebbe essere rappresentata da Berardi al posto di Bernardeschi, nella posizione di attaccante esterno destro del 4-3-3. Qualche dubbio, però, c’è anche al centro della difesa dove Alberico Evani, ancora in panchina per sostituire Roberto Mancini in isolamento causa coronavirus, valuta la possibilità di adattare Di Lorenzo nel ruolo di centrale al posto di Bastoni, anche se al momento il difensore dell’Inter è favorito.

Tante defezioni in casa bosniaca per via del Covid-19, come del resto anche tra le fila della Nazionale azzurra. I media locali hanno svelato il nome di uno dei positivi ai quali ha fatto riferimento il CT Dusan Bajevic, in conferenza stampa. Ci si riferisce al portiere Ibrahim Sehic. Malgrado tutto, secondo le norme Uefa (servono almeno 13 calciatori disponibili), il match si disputerà. La positività di Sehic si aggiunge a quelle di Haris Hajradinovic, Ajdin Hasic, Armin Hodzic e Samir Zeljkovic. Fuori causa anche Dzeko e Turkes, positivi di lungo corso verrebbe da dire…

BOSNIA (4-3-3): Brasnic; Todorovic, Kovacevic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Prevljak, Gojak. CT: Bajevic

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. CT: Evani

