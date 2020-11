Calcio femminile, sorteggio Champions League 2020-2021: la Juventus pesca le campionesse in carica del Lione, Fiorentina-Slavia Praga

Oggi, nella nota cornice di Nyon (Svizzera), è andato in scena il sorteggio dei sedicesimi di finale della Champions League 2020-2021 di calcio femminile: 32 squadre ai nastri di partenza, di cui 22 qualificate direttamente ai sedicesimi e 10 vincitrici del secondo turno di qualificazione. Come è consuetudine, le compagini sono state divise in due fasce in base al coefficiente UEFA dei club. Da regolamento, nei sedicesimi e negli ottavi di finale non vi possono essere accoppiamenti tra formazioni dello stesso Paese.

TESTE DI SERIE

Olympique Lione (143,020) (DT)

Wolfsburg (111,595)

Paris SG (96,020)

Barcellona (99,645)

Bayern Monaco (76,595)

Manchester City (69,480)

Slavia Praga (65,365)

Chelsea (63,480)

Rosengård (59,015)

Fortuna Hjørring (46,385)

Atlético Madrid (45,645)

Brøndby (45,385)

LSK Kvinner (44,075)

BIIK Kazygurt (38,570)

Glasgow City (36,590)

Zurigo (34,920)

NON TESTE DI SERIE

Sparta Praga (31,365)

Fiorentina (29,065)

FK Minsk (25,270)

St. Pölten (23,950)

Ajax (23,890)

Spartak Subotica (20,615)

Kopparbergs Göteborg (20,015)

Juventus (17,065)

PSV (10,890)

Vålerenga (9,075)

Górnik Łęczna (8,285)

Servette Chênois (7,920)

Pomurje (6,980)

Žytlobud-2 Charkiv (4,800)

Benfica (3,960)

Lanchkhuti (0,000)

Non è stato un sorteggio da accogliere con il sorriso per le due squadre italiane, inserite nel gruppo delle non teste di serie. Le campionesse d’Italia della Juventus affronteranno infatti il Lione, la squadra che guida il ranking UEFA e che ha vinto le ultime 5 edizioni della competizione. Un po’ meglio è andata alla Fiorentina, che ha evitato Manchester City e PSG nel gruppo delle potenziali rivali, e se la vedrà con lo Slavia Praga.

Le gare dei sedicesimi di finale si disputeranno il 9 e 10 dicembre (andata) e il 15 e 16 dicembre (ritorno). Bianconere e viola, non essendo teste di serie come detto, giocheranno l’andata in casa e il ritorno in trasferta. Gli ottavi di finale sono invece in programma a inizio marzo. Di seguito l’elenco dei match in programma nel turno citato:

Sorteggio sedicesimi di finale: 9/10 e 15/16 dicembre

St. Pölten (AUT) – Zürich (SUI)

Lanchkhuti (GEO) – Rosengård (SWE)

Göteborg (SWE) – Manchester City (ENG)

Sparta Praha (CZE) – Glasgow City (SCO)

Juventus (ITA) – Lyon (FRA, holders)

ŽFK Spartak (SRB) – Wolfsburg (GER)

Fiorentina (ITA) – Slavia Praha (CZE)

Benfica (POR) – Chelsea (ENG)

Pomurje (SVN) – Fortuna Hjørring (DEN)

WFC-2 Kharkiv (UKR) – BIIK-Kazygurt (KAZ)

Vålerenga (NOR) – Brøndby (DEN)

Ajax (NED) – Bayern München (GER)

PSV Eindhoven (NED) – Barcelona (ESP)

FC Minsk (BLR) – LSK Kvinner (NOR)

Górnik Łęczna (POL) – Paris Saint-Germain (FRA)

Servette (SUI) – Atlético Madrid (ESP)

Calendario del torneo



Sedicesimi di finale: 9/10 e 15/16 dicembre 2020

Sorteggio ottavi di finale: 16 febbraio

Ottavi di finale: 3/4 e 10/11 marzo

Sorteggio quarti e semifinali: 12 marzo

Quarti di finale: 23/24 marzo e 31 marzo/1 aprile 2021

Semifinali: 24/25 aprile e 1/2 maggio

Finale: 16 maggio (Gamla Ullevi, Göteborg)

