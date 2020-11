Basket, perché le qualificazioni agli Europei 2022 per l’Italia sono…finte? Il regolamento

Tutto pronto a Tallinn per la bolla che ospiterà l’Italbasket nelle prossime due partite valevoli per le Qualificazioni agli Europei 2022. La squadra di Meo Sacchetti affronterà domani la Macedonia del Nord, mentre nel pomeriggio di venerdì sarà la Russia l’avversaria degli azzurri. L’Italia si trova a punteggio pieno dopo i successi proprio contro i russi e contro l’Estonia nelle prime due giornate, ma il biglietto per gli Europei è già nella tasca della nostra Nazionale.

Infatti sono qualificazioni “finte” per gli uomini di Sacchetti, visto che uno dei quattro gironi della prima fase degli Europei si giocherà al Forum di Milano e dunque l’Italia è già qualificata come paese ospitante. La medesima situazione vale anche per Germania, Georgia e Repubblica Ceca, le altre Nazioni in cui si terranno gli altri tre raggruppamenti della prima parte della manifestazione continentale.

Saranno ventiquattro le squadre che giocheranno la prossima manifestazione continentale. Le prime tre squadre di ogni girone, esclusi i gruppi in cui sono presenti le nazioni ospitanti, si qualificano agli Europei. Nei gruppi dove sono inserite Italia, Georgia, Germania e Repubblica Ceca, saranno solo due le squadre che potranno accedere alla fase finale della competizione, che si terrà dall’1 al 18 settembre.

L’Italia gioca dunque senza classifica, mentre Russia, Estonia e Macedonia del Nord si contendono i due posti ancora a disposizione. Russia ed Estonia hanno già battuto i macedoni nelle prime sfide e quindi sono molto vicini a centrare la qualificazione.

Credit: Ciamillo