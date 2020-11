Volley, Challenge Cup 2021: Milano qualificata agli ottavi senza giocare. Jekabpils Lusi si ritira

Milano si è qualificata agli ottavi di finale della Challenge Cup 2020-2021 di volley maschile senza dover scendere in campo. Lo SK Jekabpils Lusi si è infatti ritirato dalla terza competizione europea per importanza e così la formazione meneghina ha conquistato il passaggio del turno a tavolino. I ragazzi di coach Roberto Piazza affronteranno la vincente del doppio confronto tra gli sloveni del Calcit Volley Kamnik e i macedoni dell’OK Vardar Skopje, partendo con tutti i favori del pronostico. Milano occupa il terzo posto nella classifica della SuperLega con 14 punti all’attivo ottenuti in sette partite giocate, sabato non ha potuto fronteggiare Perugia per le troppe positività al Covid-19 della compagine umbra, ora seconda a due punti di distacco dalla capolista Civitanova.

Foto: Valerio Origo