Calcio: Federico Fazio e Davide Santon positivi al Covid-19

Federico Fazio e Davide Santon sono risultati positivi al Covid-19. Come riporta la Gazzetta dello Sport si aggiungono queste due positività al gruppo squadra della Roma dopo quelle di Edin Dzeko e del portiere della Primavera Boer.

Santon non è in contatto con i compagni di squadra da una decina di giorni, visto che sta recuperando da un infortunio muscolare; mentre il centrale difensivo argentino era in panchina nell’ultima partita di campionato contro il Genoa (vittoria per 3-1 dei giallorossi).

Loading...

Loading...

Hanno superato, invece, il test di idoneità Diawara e Calafiori, che possono tornare ad allenarsi dopo i 21 giorni di isolamento.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse