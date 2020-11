Basket femminile, Lino Lardo: “Non vediamo l’ora di giocare. Vogliamo imporre il nostro gioco”

La nazionale italiana di basket femminile è volata a Riga dove disputerà due partite fondamentali per la qualificazione agli Europei 2021 in programma in Francia ed in Spagna dal 17 al 27 giugno. Si giocherà in campo neutro, con la FIBA che ha deciso di creare delle bolle per garantire la massima sicurezza a giocatrici e staff tecnici.

L’Italia affronterà la Romania il 13 novembre e due giorni dopo se la vedrà con la Repubblica Ceca. Proprio il match con le ceche è fondamentale, vista la sconfitta dell’andata. La Rep.Ceca è in testa al girone a punteggio pieno, con la squadra azzurra che insegue ad una sola vittoria di ritardo.

La settimana in Lettonia vedrà anche l’esordio sulla panchina italiana di Lino Lardo. Il CT ha presentato così le due partite di qualificazione: “Si comincia e francamente non vedevamo l’ora. Abbiamo fatto cinque giorni di raduno ad agosto ma il tempo a nostra disposizione è stato pochissimo e non abbiamo avuto a disposizione tutte le giocatrici. Oggi vedo tanto entusiasmo e tanta voglia e cercheremo di portali in campo. In questi giorni cercheremo di dare delle idee di gioco ma soprattutto di avere mentalità e determinazione per non mollare mai, nemmeno nei momenti di difficoltà. Anche per chi ci guarderà dalla tv. In gara vogliamo imporre il nostro gioco partendo dalla metà campo difensiva e giocare una pallacanestro possibilmente divertente. Non è semplice ma siamo qui per questo. La cosa bella è che siamo tornati sul campo a giocare a pallacanestro”.

