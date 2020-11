Basket femminile: Giorgia Sottana operata al timpano, intervento andato a buon fine

Dopo la perforazione al timpano occorsa nel corso di Famila Schio-Virtus Bologna, e provocata da un blocco della bianconera Abby Bishop, Giorgia Sottana è andata oggi sotto i ferri per risolvere, o almeno questo spera, questo spinoso problema.

Come comunica la società scledense, la play tornata quest’anno in maglia arancione ha visto andare a buon fine l’intervento cui si è sottoposta, con l’applicazione di una “patch” là dove il timpano è stato lesionato. Entro due settimane si avrà un responso definitivo.

Se la patch non si dovesse rivelare efficace, il secondo intervento non sarà effettuato subito, ma a fine stagione, e questa volta dovrà essere più invasivo. La trevigiana, in questa stagione, ha finora assommato 13.3 punti e 4 assist di media, tirando da tre con l’impressionante percentuale del 53% (16/30).

Foto: Marcato / ufficio stampa Schio