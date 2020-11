Basket, EuroCup 2020-2021: Trento ko col Nanterre dopo due supplementari

Perde Trento nell’ottava giornata dell’EuroCup 2020-2021 dove servono due tempi supplementari per decidere la vincitrice nella sfida contro i francesi del Nanterre. Un successo importante per i francesi, ma indolore per i trentini, già qualificati.

Tanto equilibrio a Trento, dove i padroni di casa e il Nanterre non riescono a scappare via nei primi minuti di gioco. Kelvin Martin dà spettacolo, con sette punti nei primi dieci minuti, cui però risponde Isaia Cordinier, che con un ultimo canestro chiude il primo quarto con i francesi avanti 15-17. Ancora Cordinier e due canestri di Berhanemeskel a inizio secondo quarto danno il primo allungo del match, con Nanterre che scappa via sul 15-23. Reagisce Trento, che con due triple di Jeremy Morgan si riportano avanti 25-24, e il primo tempo si chiude nuovamente con una sfida punto a punto e si va al riposo sul 37-37.

Non cambia la musica a inizio secondo tempo, con i ragazzi di Brienza che provano a scappare via, ma non riescono ad avere l’allungo vincente, fino a quattro minuti dalla fine del quarto. Cinque punti di Sanders valgono il +8 per i padroni di casa, ma nel finale di quarto due triple dei francesi rimettono tutti in dubbio, con Trento che va all’ultimo riposo sul 58-55. Si entra, così, in un ultimo quarto al cardiopalma. Parte decisamente meglio Nanterre, con Trento bloccata e i francesi mettono a segno un primo parziale di 8-0 per tornare avanti e allungare. Prova a reagire la squadra di casa, prima accorcia e poi con Forray trova il pareggio a tre minuti dalla fine. Si torna, così, a lottare punto su punto e il tiro di Browne sulla sirena non entra e si va ai supplementari.

Si va, così, all’overtime e dopo un paio di vantaggi per Nanterre è proprio Browne, con una tripla a dare il +3 alla squadra di Brienza. Accorcia Fevrier dalla lunetta, mentre Stone riporta avanti gli ospiti. Conti dalla distanza rimette Trento davanti, Warren sbaglia la tripla, fallo in attacco ed è lo stesso Conti che dà il +4 a 80 secondi dalla fine. Due giochi da tre punti consecutivi, però, riportano subito Nanterre avanti in un match che continua a giocarsi punto a punto. Partita nervosa, tesa, ora molto fallosa e dalla lunetta Morgan impatta il risultato. Due errori dalla lunga distanza chiudono il parziale ancora in pareggio. Allunga Nanterre a inizio secondo supplementare, non trova il canestro Trento e gli ospiti volano sul +6. Non ce la fa la squadra di casa ad accorciare il divario e, così, vince Nanterre.

IL TABELLINO DI TRENTO-NANTERRE 102-104 (15-17, 37-37, 58-55, 75-75, 89-89)

TRENTO: Browne 30, Morgan 26, Sanders 16

NANTERRE: Warren 29, Cordinier 24, Kaba 21

